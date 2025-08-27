快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

石崇良接任衛福部長 陳菁徽：別辜負還願意奮鬥的醫師們

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨政府啟動內閣改組，傳出現任健保署長石崇良將接任衛福部長。圖／聯合報資料照片
民進黨政府啟動內閣改組，傳出現任健保署長石崇良將接任衛福部長。圖／聯合報資料照片

內閣人事異動，健保署署長石崇良將轉任衛福部長。面對醫護荒，國民黨立委陳菁徽表示，要提出具體有感的留才政策，避免人力荒的問題惡性循環，不然最後將會損害到國人就醫的健康權益。

陳菁徽表示，過去一年多來，醫護們都處在水深火熱之中，繁重的工作壓力、匱乏的人力，被打到骨折的健保點值，大家心力交瘁，只能靠著奉獻的精神勉強撐著。這些困境是衛福部的職責，新任衛福部長不只應承諾，會繼續提高對於健康支出的投資，也要提出具體有感的留才政策，避免人力荒的問題惡性循環，不然最後將會損害到國人就醫的健康權益。

陳菁徽也指出，石崇良過去擔任急診醫師，想必最能感同身受，當前急診嚴峻所面臨的各種問題，特別是今年預估會有上百位急診醫師出走。期許他能夠大刀闊斧做出真正改變，不要辜負還願意在急診奮鬥的醫師們。

陳菁徽表示，賴清德總統身為第一位醫師總統，提出健康台灣願景。一開始醫界是寄予厚望，希望能夠帶來具體改變，但一年多過去，許多問題越來越嚴峻，距離健康台灣願景越來越遙遠。希望新任的部長能夠扛起重責大任，不為名利，全心全意為醫界找方法，為人民健康找出路。

國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

內閣 衛福部 石崇良 陳菁徽

延伸閱讀

新任衛福部長石崇良明上任 醫改會提出三大期許

為中藥議題屢槓邱泰源 藥師公會理事長：石崇良接部長「不需磨合期」

石崇良接衛福部長 陳昭姿期許勇於任事：想不出更理想人選

傳健保署長石崇良接任衛福部長 醫界肯定歷練豐富、列3大挑戰

相關新聞

表／政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。行政院發言人李慧芝指...

指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事

內閣改組啟動，此次調整異動16位閣員，新人事於明日行政院會亮相。國民黨主席朱立倫批評，此次改組令人失望，所有主導大罷免的...

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

內閣異動名單出爐，調整影響10個機關、16人。行政院長卓榮泰指出，過去行政團隊以「只求為國不求名」相互鼓勵，感謝國發會主...

證實將卸任衛福部長 邱泰源：以後見面機會可能少一點

民進黨政府本周啟動部分內閣改組，衛福部長邱泰源今天證實即將離任，坦言身為政務官就是配合行政團隊，不管扮演什麼角色都能為國...

「防疫五月天」莊人祥將接衛福部次長 本尊說話了！

內閣改組進入緊鑼密鼓的階段，衛福部長邱泰源正式去職，由現任健保署長石崇良上任外，前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，也確定由...

獨／出任新任國發會主委？ 葉俊顯反問「行政院發布了嗎？」

內閣改組名單傳出國發會主委將由前中經院院長葉俊顯出任，葉俊顯接到記者詢問，是否被徵詢出任國發會主委，並沒有否認，但隨即反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。