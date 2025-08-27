石崇良接任衛福部長 陳菁徽：別辜負還願意奮鬥的醫師們
內閣人事異動，健保署署長石崇良將轉任衛福部長。面對醫護荒，國民黨立委陳菁徽表示，要提出具體有感的留才政策，避免人力荒的問題惡性循環，不然最後將會損害到國人就醫的健康權益。
陳菁徽表示，過去一年多來，醫護們都處在水深火熱之中，繁重的工作壓力、匱乏的人力，被打到骨折的健保點值，大家心力交瘁，只能靠著奉獻的精神勉強撐著。這些困境是衛福部的職責，新任衛福部長不只應承諾，會繼續提高對於健康支出的投資，也要提出具體有感的留才政策，避免人力荒的問題惡性循環，不然最後將會損害到國人就醫的健康權益。
陳菁徽也指出，石崇良過去擔任急診醫師，想必最能感同身受，當前急診嚴峻所面臨的各種問題，特別是今年預估會有上百位急診醫師出走。期許他能夠大刀闊斧做出真正改變，不要辜負還願意在急診奮鬥的醫師們。
陳菁徽表示，賴清德總統身為第一位醫師總統，提出健康台灣願景。一開始醫界是寄予厚望，希望能夠帶來具體改變，但一年多過去，許多問題越來越嚴峻，距離健康台灣願景越來越遙遠。希望新任的部長能夠扛起重責大任，不為名利，全心全意為醫界找方法，為人民健康找出路。
