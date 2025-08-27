指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事
內閣改組啟動，此次調整異動16位閣員，新人事於明日行政院會亮相。國民黨主席朱立倫批評，此次改組令人失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性的專業閣員卻被撤換，顯示賴清德總統、行政院長卓榮泰完全沒有檢討之心、反省的誠意。
朱立倫今在中常會表示，這次內閣改組讓人失望，真正在大罷免過程中為罷團加油打氣、協助的閣員都沒事，表示賴卓完全沒有檢討之心、反省誠意。無論如何，還是希望內閣能為民眾拚民生，真正為民眾做事，不要再搞惡鬥，不要再只想消滅。
此外，經濟部綠能科技產業推動中心弊案延燒，朱立倫批評，這麼嚴重的弊案就可看出民進黨能源政策完全錯誤，尤其光電在風災後展現出大環境的衝擊，加上弊案連連，不斷補貼綠友友，能源政策幾乎崩盤，這才是國家最大危機。超過七成多民眾在這次公投支持核電延役，雖然沒過門檻，但這是最大民意展現，希望民進黨政府不要一錯再錯，懸崖勒馬。
