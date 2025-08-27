快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨下午舉行中常會，主席朱立倫主持，他致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事；一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉，而真正在大罷免過程中，為民進黨、為罷團加油打氣、支持協助的閣員都沒事。記者曾吉松／攝影
國民黨下午舉行中常會，主席朱立倫主持，他致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事；一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉，而真正在大罷免過程中，為民進黨、為罷團加油打氣、支持協助的閣員都沒事。記者曾吉松／攝影

內閣改組啟動，此次調整異動16位閣員，新人事於明日行政院會亮相。國民黨主席朱立倫批評，此次改組令人失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性的專業閣員卻被撤換，顯示賴清德總統、行政院長卓榮泰完全沒有檢討之心、反省的誠意。

朱立倫今在中常會表示，這次內閣改組讓人失望，真正在大罷免過程中為罷團加油打氣、協助的閣員都沒事，表示賴卓完全沒有檢討之心、反省誠意。無論如何，還是希望內閣能為民眾拚民生，真正為民眾做事，不要再搞惡鬥，不要再只想消滅。

此外，經濟部綠能科技產業推動中心弊案延燒，朱立倫批評，這麼嚴重的弊案就可看出民進黨能源政策完全錯誤，尤其光電在風災後展現出大環境的衝擊，加上弊案連連，不斷補貼綠友友，能源政策幾乎崩盤，這才是國家最大危機。超過七成多民眾在這次公投支持核電延役，雖然沒過門檻，但這是最大民意展現，希望民進黨政府不要一錯再錯，懸崖勒馬。

內閣 民進黨 朱立倫 大罷免 行政院 卓榮泰 賴清德

延伸閱讀

卓榮泰明攜新內閣成員開記者會 盼新舊團隊快速整合

批民進黨能源政策錯誤 朱立倫盼政府懸崖勒馬

內閣異動 朱立倫：沒有檢討反省誠意令人失望

朱立倫再提交棒：盼新團隊與社會主流民意結合 藍白合不能變

相關新聞

表／政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。行政院發言人李慧芝指...

指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事

內閣改組啟動，此次調整異動16位閣員，新人事於明日行政院會亮相。國民黨主席朱立倫批評，此次改組令人失望，所有主導大罷免的...

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

內閣異動名單出爐，調整影響10個機關、16人。行政院長卓榮泰指出，過去行政團隊以「只求為國不求名」相互鼓勵，感謝國發會主...

證實將卸任衛福部長 邱泰源：以後見面機會可能少一點

民進黨政府本周啟動部分內閣改組，衛福部長邱泰源今天證實即將離任，坦言身為政務官就是配合行政團隊，不管扮演什麼角色都能為國...

「防疫五月天」莊人祥將接衛福部次長 本尊說話了！

內閣改組進入緊鑼密鼓的階段，衛福部長邱泰源正式去職，由現任健保署長石崇良上任外，前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，也確定由...

獨／出任新任國發會主委？ 葉俊顯反問「行政院發布了嗎？」

內閣改組名單傳出國發會主委將由前中經院院長葉俊顯出任，葉俊顯接到記者詢問，是否被徵詢出任國發會主委，並沒有否認，但隨即反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。