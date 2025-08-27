快訊

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

內閣異動名單出爐，調整影響10個機關、16人行政院卓榮泰指出，過去行政團隊以「只求為國不求名」相互鼓勵，感謝國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及衛福部長邱泰源先前付出，期待各界能以更鼓勵的心情看待新內閣團隊，也期盼成員能發揮所長，為「行動AI內閣2.0」努力。

卓榮泰預計明天將於行政院會後率內閣團隊，向民眾報告「AI行動內閣2.0」的新隊形，其中包含運動部長由兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋。衛福部長將由現任中央健康保險署長石崇良擔任，行政院秘書長將由現任總統府副秘書長張惇涵接任，僑務委員會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長等。

他稍早出席活動被問到對新內閣的期許，卓榮泰說，過去15個多月以來，所有內閣同仁非常努力合作，有句話說「計利當計天下利」，他們都是「只求為國不求名」，為了國家發展跟國家利益，未考慮個人名與利，內閣團隊也以此互相鼓勵。

卓榮泰指出，他特別感謝國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及衛福部長邱泰源，四人分別為國家整體發展奠定雄厚基礎，也為經濟發展擘化未來藍圖，尤其是AI時代來臨，數位經濟、技術也為國家推動AI新時代建設打下重要基礎，並在總統治國裡面「健康台灣」領域向前邁進。

他說，四人基於個人因素離開團隊，回到教育界或實務界，他肯定他們過去的貢獻，也表達感謝。

至於新內閣團隊，卓榮泰指出，行政院已向國人報告有異動的16位首長、副首長，當中有許多是新面孔，期待外界能以鼓勵心情看待，明天他將率領新團隊成員跟國人見面，希望他們未來能發揮各領域專長，與現有團隊快速整合，用最好的效率、團隊的精神，共同為「行動AI內閣2.0」做出新的努力方向。

