卓榮泰明攜新內閣成員開記者會 盼新舊團隊快速整合

有關內閣人事案，行政院長卓榮泰27日指出，期待大家能夠用更鼓勵的心情來看新閣員名單，明日也會帶著新的內閣團隊成員跟國人見面。期望他們一方面發揮他們在各領域的專長，一方面跟現有的團隊能夠快速的整合，用最好的效率、團隊的精神，共同為未來的「行動AI內閣2.0」做出新的努力的方向。

卓榮泰表示，非常謝謝大家的關心，他知道國人同胞也非常注意這次整個內閣人事的調整。過去這15個多月以來，所有內閣的同仁們可以說非常努力、合作，有句話說「計利當計天下利」，他認為他們都是只求為國、不求名，也就是說為了國家的發展跟國家的利益，沒有考慮到個人任何的名與利，這個是內閣團隊互相的鼓勵。

卓榮泰說，所以他會特別感謝，包括國發會主委劉鏡清、經濟部郭智輝部長，還有數發部黃彥男部長，還有衛福部邱泰源部長。「他們4位為我們國家整體的發展，奠定了相當雄厚的基礎，也為經濟的發展，擘劃出未來的藍圖跟計畫，甚至在我們『健康臺灣』的領域底下，在總統的治國理念中，也做下了最根本開始向前邁進的步驟。尤其是在我們AI時代的來臨，數位經濟、數位技術也為國家開啟我們現在全力要推動的『AI新十大建設』重要的基礎」。

卓榮泰提到，他們基於自己的因素，或是要回到教育界、學術界，或者會回到實務界，都有他們的考量，他們離開團隊，一方面肯定過去他們的貢獻，也感謝他們。

至於新的內閣團隊，卓榮泰說，「剛剛已經把名單一共有包括首長、副首長16位跟國人做報告，我期待大家能夠用更鼓勵的心情來看這些（新閣員名單），當中有很多是新的面孔。明天會帶著這些新的內閣團隊成員跟國人見面」。他也希望之後，新內閣能一方面發揮他們在各領域的專長，一方面跟現有的團隊能夠快速的整合，用最好的效率、團隊的精神，共同為未來的「行動AI內閣2.0」做出新的努力的方向。再次謝謝大家的關心，明天讓他們全體再向大家清楚的說明，感謝。

