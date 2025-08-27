證實將卸任衛福部長 邱泰源：以後見面機會可能少一點

民進黨政府本周啟動部分內閣改組，衛福部長邱泰源今天證實即將離任，坦言身為政務官就是配合行政團隊，不管扮演什麼角色都能為國家奉獻。

民進黨發動大罷免失敗，行政院啟動內閣改組。行政院稍早透過新聞稿發布新人事，其中，衛福部長將由現任中央健康保險署長石崇良擔任，現任疾管署長莊人祥任常務次長。

立法院長韓國瑜下午召集黨團協商，研商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案。邱泰源會前受訪時證實即將離任，也語帶輕鬆地向媒體表示，「謝謝大家關心，以後見面的機會可能少一點。」

媒體追問，近期是否有跟賴清德總統談話，邱泰源僅說，身為政務官就是配合行政團隊，未來不管扮演哪一種角色，一定都能為國家跟人民奉獻。

此外，經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男先前接連宣布請辭，傳出行政院長卓榮泰要求邱泰源寫辭職信遭拒。邱泰源聽聞後連忙否認，強調相關調整都很自然，自己也尚未打包辦公室，因為現在工作非常忙碌。

