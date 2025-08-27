聽新聞
0:00 / 0:00
證實將卸任衛福部長 邱泰源：以後見面機會可能少一點
民進黨政府本周啟動部分內閣改組，衛福部長邱泰源今天證實即將離任，坦言身為政務官就是配合行政團隊，不管扮演什麼角色都能為國家奉獻。
民進黨發動大罷免失敗，行政院啟動內閣改組。行政院稍早透過新聞稿發布新人事，其中，衛福部長將由現任中央健康保險署長石崇良擔任，現任疾管署長莊人祥任常務次長。
立法院長韓國瑜下午召集黨團協商，研商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案。邱泰源會前受訪時證實即將離任，也語帶輕鬆地向媒體表示，「謝謝大家關心，以後見面的機會可能少一點。」
媒體追問，近期是否有跟賴清德總統談話，邱泰源僅說，身為政務官就是配合行政團隊，未來不管扮演哪一種角色，一定都能為國家跟人民奉獻。
此外，經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男先前接連宣布請辭，傳出行政院長卓榮泰要求邱泰源寫辭職信遭拒。邱泰源聽聞後連忙否認，強調相關調整都很自然，自己也尚未打包辦公室，因為現在工作非常忙碌。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言