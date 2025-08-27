內閣異動 朱立倫：沒有檢討反省誠意令人失望

快訊

中央社／ 台北27日電

內閣異動名單出爐，調整影響10個機關、16人。國民黨主席朱立倫今天表示對內閣改組失望，所有主導大罷免的人都沒事，代表政府跟行政院長卓榮泰完全沒有檢討之心、沒有反省的誠意。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，而一些非政治性、較專業性的閣員卻被換掉。

朱立倫認為，大罷免過程中為民進黨與罷團加油、打氣、協助的閣員都沒事，這就表示政府跟卓榮泰完全沒有檢討之心、沒有反省的誠意，這是最失望的原因。無論如何希望內閣能夠為民眾拚民生，真正為民眾做事，不要再搞惡鬥，只想消滅在野黨。

國民黨主席預計在10月改選，仍堅持交棒的朱立倫說，在任期最後階段，所有團隊要全力以赴，不管揭弊、監督政府或文宣策略等，每一件事都要戰戰兢兢，直到交棒那一天，穩紮穩打把棒子順利交出去。

朱立倫說，大罷免勝選之後，希望大家團結一致，國民黨團結就能打勝仗，國民黨2026年、2028年全黨團結，相信一定能重返執政。將來他在不同角色上，也一定全力支持黨，讓黨更好。

朱立倫表示，希望未來新的團隊要跟社會主流民意相結合，必須讓黨走在正確道路上；同時藍白合不能改變，希望所有有心為黨服務的，不管是黨代表、中央委員、中常委、黨主席，大家共同讓這些有聲望的重要好朋友一起參與，最後全黨團結勝選。

