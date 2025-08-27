快訊

新任衛福部長石崇良明上任 醫改會提出三大期許

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新任衛福部長石崇良明天上任，醫改會提出三大期許。圖／取自醫改會臉書

新任衛福部長由健保署石崇良接任。醫改會表示，石崇良歷練完整，從臨床急診到衛政規劃皆有豐富經驗，且與民間團體互動多年，期許石崇良要解決問題、以民為念、勇於改革。

醫改會今於臉書表示，新冠疫情過後，醫療體系正站在懸崖邊，就醫需求反彈、急診壅塞淪為戰場、護理人力大逃亡、急重症醫師心灰意冷、健保財務瀕臨破產等，這些都是實實在在、正在發生的崩潰。今年是醫改會的第25年，見證約15任的署長、部長更迭，改革不能再等。

醫改會指出，石崇良應傾聽來自民間的呼聲，並有3大期許。第一、做一位解決問題的部長，因此刻擔任部長，任務一點都不輕鬆，包括國際藥價上揚、物價飆漲影響醫療供應、缺藥危機頻傳；國內慢性病照護落後諸國、轉診失靈、健保赤字擴大、支付標準落後、醫護持續血汗。

民眾不要粉飾太平的化妝師，不要表面工夫的作秀者，不要檯面下私相授受的交易員。民眾要的是誠實透明、有憑有據、不隱瞞、不誇大、不輕忽、不推諉，敢說真話、敢面對問題、解決問題的部長。

更應坦承告知問題何在、如何因應、需要多少經費與時間、達成什麼目標。願意面對不同利害關係、民間多元溝通，才是重建信任的第一步。

其次，做一位以民為念 的部長，因醫療與社福的本質是「人照顧人」，是勞力與知識密集的工作，請不要陷入美化數字的績效管理當中；這要完整而專業的團隊、足夠的裝備、合理且友善的勞動條件，以及反映價值的支付制度。

醫療領域近年頻傳「急重科別人力空」、「護理人力荒」、「醫院床位缺」。空、荒、缺，儼然成為國內醫療的註腳，血汗醫院、病人得不到具品質的醫療，絕對是社會不可承受之重。

這些背後是制度的失靈，政府有責任拿出辦法。醫療與社福都不應該是金錢與權力的角力場，不應該壁壘分明，而應該以民為念——尊重提供照護的人，善待需要照護的人；在「衛生福利部」裡面，體現醫療與社福的連結與合作。有健康的醫護，有健康的國民，才有健康台灣。

第三、做一位 勇於改革的部長，醫療與社福是各種利益角力的戰場，核心課題是分配正義。民眾要的是，敢於打破既有的、不正義的權力與利益結構、勇於任事、以民為念，並能堅持社會正義的改革者。

新任部長肩負使命，任重而道遠。這些拖太久的功課，不能一等再等。包括終結性暴力包庇體系：完善「醫事查詢系統」，與建立機構管理機制，避免再發生。

務必搶救崩潰中的第一線護理人力荒、急診壅塞與病床關床，這是系統性的問題，撒錢補助治標不治本。同時應監測日益蓬勃的自費醫療，經費不斷挹注健保，就是為了確保健保的服務涵蓋率，更應監測自費醫療發展。

同時要保障醫護的勞動人權：推動友善職場與《醫療法》修法，讓基層醫護能夠實質參與醫療院所管理。最後要重建公平的支付正義：改革健保支付制度，讓醫療回歸專業價值，讓好的醫療被看見、被珍惜、被給付。醫改會呼籲，石崇良部長，這不是在許願，每一項都是刻不容緩的改革議程，更是責任與期待，切莫辜負。

