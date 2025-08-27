內定數發部次長侯宜秀 律師出身跨界推動AI

知情人士今天證實台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀將接任數發部政務次長職務。侯宜秀是律師出身，25年前透過參與開源社群，一腳踏入科技領域，2017年協助設立台灣人工智慧學校基金會，也擔任多個公部門民間諮詢委員。

內閣啟動改組，數發部政務次長一職內定由侯宜秀接任，盼透過她業界人脈與熟悉人工智慧的背景，協助數發部業務推動。

侯宜秀曾自述，雖然她是社科背景，但從2000年開始就在科技與法律交界處工作，參與開源（opensource）社群，藉此學習到很多過去就學、執業時未曾接觸的科技知識，自始培養了「解釋法律給非法律人聽」與「解釋科技給非科技人聽」的專長。

當時她甫離開大型法律事務所，持續專注於創新科技、開放資料、開放政府等數位治理議題及相關法律規範，如今除了擔任侯宜秀律師事務所主持律師，也是台灣人工智慧學校基金會秘書長，致力推動人工智慧的普及與全民化。

此外，侯宜秀曾擔任台灣多個政府計畫、知名公司及非政府組織的法律顧問，如2020年擔任立法院開放國會委員會民間委員，推動完成首份「開放國會行動方案」，2024年起也擔任行政院智慧國家推動小組民間諮詢委員、行政院開放資料諮詢委員、數發部人權工作小組委員、數發部AI產品與系統評測中心制度推動委員會委員。

接受媒體訪問或出席演講活動時，侯宜秀經常以「律師」、「開源社群參與者」、「3個孩子的媽」及「AI」等關鍵字介紹自己，如今即將由民間步入政壇，將襄助部長推動AI、打詐、資通訊韌性等重要政務，備受各界期待。

商品推薦