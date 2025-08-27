「防疫五月天」莊人祥將接衛福部次長 本尊說話了！

內閣改組進入緊鑼密鼓的階段，衛福部長邱泰源正式去職，由現任健保署長石崇良上任外，前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，也確定由現任疾管署長莊人祥接棒；莊人祥今透過疾管署公關室正式回應，對於媒體在他任職於疾管署期間的支持與協助，讓許多重要訊息能即時、正確地傳遞給社會大眾，這份專業與信任，他一直都非常珍惜。未來請大家持續支持疾管署。

莊人祥畢業於陽明大學醫學系，也是陽明大學公共衛生學系碩士，並赴美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所取得博士學位。

2003年學成歸國的莊人祥，碰巧遇上SARS疫情，當時台灣資訊系統無法即時分析，專長是醫療大數據分析的他就此被延攬進入疾管署，從疾管局副研究員一路升任至副署長，並在新冠疫情期間扮演重要角色，因此疫後升任署長。

在新冠疫情期間被稱為「防疫五月天」之一的莊人祥，疫情之初就提出對於中國武漢直航航班執行登機檢疫措施，是當時守住病毒入侵的重要關鍵之一，也因為從各種資料庫中爬梳疫病的蛛絲馬跡、預測疫情發展的準確度高達9成以上。

莊人祥說，未來他將轉任新的職務，繼續在衛生福利部努力，也期盼大家能一如既往地給予支持與指教。再次感謝大家。

以下為莊人祥正式回應：

親愛的媒體朋友們，大家好： 感謝各位在我任職於疾管署期間的支持與協助，讓許多重要訊息能即時、正確地傳遞給社會大眾，這份專業與信任，我一直都非常珍惜。未來請大家持續支持疾管署！ 未來我將轉任新的職務，繼續在衛生福利部努力，也期盼大家能一如既往地給予支持與指教。再次感謝大家！ 人祥

