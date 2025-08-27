為中藥議題屢槓邱泰源 藥師公會理事長：石崇良接部長「不需磨合期」

大罷免失利，賴清德總統宣布內閣改組，衛福部長由健保署長石崇良接任。現任衛福部長邱泰源，因開放無藥事人員資格者經營中藥行，屢次槓上藥師公會理事長黃金舜，黃甚至封他為「吃飯部長」。黃金舜今天指出，已與石署長通話致喜，對方表示上任時間落在下周，石署長對醫藥、護理界議題熟悉，相信就職後不會有磨合期。

黃金舜說，他與石崇良是多年好友，新冠疫情最嚴重時，政委陳時中擔任防疫指揮官，石署長時任次長，為藥界口罩、快篩實名制，及送藥到府等議題，經常一起開會至晚間11、12點，相處算有一段時間，而石崇良從台大急診醫師出身，曾任衛福部綜合規畫司長、主任秘書、次長等職位，並在健保最艱困之時，從次長降調擔任署長。

黃金舜說，他擔任健保委員，衛福部最大難題為護理人員不足，導致醫院病房關床問題，其他還有藥界缺藥問題，以及醫界擔心，若無公務預算挹注，健保點值無法達到每點1元，這些都是棘手問題，但石崇良因歷練完整，對相關議題均很熟悉，上任後不須磨合期，相信石崇良擔任部長後，衛福部與藥界溝通也會更順暢。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，石崇良擔任健保署長期間關心醫病需求並樂與產業展開實質溝通，充分展現專業、創新、多元思維，提出多項藥價政策改革措施，以台灣醫藥韌性為主體的政策思維，更廣獲國內製藥界肯定。因應國內外局勢變化，台灣正面臨發展藥品韌性的挑戰，期待升任的石部長能持續以創新政策引導藥品產業發展，以提升國人用藥可近性。

