獨／出任新任國發會主委？ 葉俊顯反問「行政院發布了嗎？」

內閣改組名單傳出國發會主委將由前中經院院長葉俊顯出任，葉俊顯接到記者詢問，是否被徵詢出任國發會主委，並沒有否認，但隨即反問「行政院發布了嗎？」。他說，行政院未發布前，他不便受訪，也無法回應任何問題，「一切以新聞稿為主」。

被問到未來施政想法，以及是否做好心理準備等問題，葉俊顯皆以「一切以新聞稿為主，這是我的標準答案」回應。

內閣改組調整多達15人，行政院預定明天舉行記者會對外說明。其中龔明鑫接任經濟部長、前中經院院長葉俊顯任國發會主委。知情人士說，葉俊顯在中經院時期就對政府提供很多政策分析，尤其疫情期間更是對紓困政策提出解方，他過往的研究內容也就是公平機制、資源分配，相信未來在國發會更能發揮所才，進行資源調配跟調度，非常適才適所。

商品推薦