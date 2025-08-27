「AI行動內閣2.0」曝光16閣員大調整 龔明鑫接經濟部、張惇涵接秘書長
為回應國人對於政府的各項期待，行政院發言人李慧芝27日表示，行政院長卓榮泰自本周日（8月24日）起即依照賴清德總統指示，對於行政團隊陣型啟動大規模的調整，讓「AI行動內閣」執政團隊再升級為「2.0」版，加速行動也讓施政更加有感。
李慧芝指出，本次「AI行動內閣2.0」陣容，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共有16位閣員調整異動。
首先，行政院秘書長將由現任總統府副秘書長張惇涵接任，張惇涵從地方到中央政府行政及政務資歷完整，對於政府政策熟稔，未來將發揮溝通長才協調鼎鼐。
現任行政院龔明鑫秘書長則將接任經濟部長，龔明鑫曾任國發會主委及經濟部政務次長，接下來將為國家整體經濟策略掌舵，為台灣產業、貿易及經濟基礎建設確立下一個階段的根基。
現任僑務委員會阮昭雄副委員長將接任行政院副秘書長，持續與立法院朝野各黨團保持暢通的溝通管道，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧接任。
為實踐賴總統運動及體育政見，推展全民運動、推動競技運動全民化並打造台灣品牌的國際賽事等政策，運動部將於9月9日成立，並擬由2020年及2024年連兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋接任運動部部長。
現任體育署署長鄭世忠以及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長，期望藉由最瞭解運動及體育競賽經驗的人才，透過運動體育壯大台灣。
國家發展委員會主任委員將由前中華經濟研究院院長葉俊顯出任，葉俊顯長期為政府提供建言，對於國內產業政策非常瞭解，期盼未來能夠持續發揮專業及溝通專才，為政府勾勒政策藍圖。
衛生福利部將繼續實踐賴清德總統「健康台灣」的重要政策，未來將由現任中央健康保險署石崇良署長擔任部長，並由現任疾病管制署莊人祥署長擔任常務次長。
石崇良及莊人祥不僅在過去Covid疫情肆虐全球期間為台灣奠定堅實的防疫基礎，也透過記者會方式向國人說明疫情發展狀況，期望未來也能夠透過專業與對外溝通能力，殷實推動「健康台灣」的政策。
數位發展部則將由現任次長林宜敬接任部長，其職缺將由現任台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀律師接任，期望透過兩人的專業，擘畫未來創新科技、開放資料、開放政府等數位治理議題及相關法律規範。
此外，環境部政務次長將由現任化學物質管理署謝燕儒署長接任；教育部政務次長將由銘傳大學電機工程學系劉國偉講座教授接任；原住民族委員會副主任委員將由前棒球選手陳義信接任。
李慧芝指出，卓榮泰將於28日行政院院會後，帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言