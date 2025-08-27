石崇良接衛福部長 陳昭姿期許勇於任事：想不出更理想人選

民進黨發動大罷免失敗，行政院啟動內閣改組，健保署長石崇良內定接任衛福部長。民眾黨立委陳昭姿表示，自己也想不出有更理想的人選，期許石崇良勇於任事並承擔責任，而針對僵化的給付制度及藥價差等，這些議題都還需要改革前進，「我相信他有這個能力與膽識。」

針對石崇良內定接任衛福部長，陳昭姿稍早受訪時表示，祝福石崇良順利接任衛福部長，她個人也想不出有更理想的人選，衛福部執掌業務攸關所有醫療民生議題，憑藉其過去在健保署長任內也推動不少政策，其中僵化的給付制度、近期啟動的藥價差議題，未來都還需要繼續改革前進，相信石崇良具備這個能力與膽識。

陳昭姿說，癌症新藥基金100億元也是社會高度關注的議題，石崇良身為主責任最清楚制度設計的缺失，未來也應該更負責任地推動後續改進。至於健保醫療科技品質，包括當中的指標與內容，攸關新藥新科技引進的公平性與病人用藥與治療權益，也涉及既有或暫時性給付的後續評估，希望衛福部能夠積極推動與提升。

陳昭姿也提及，醫院評鑑制度關係醫療分級推動，相關改革更是迫在眉睫，醫院的投資與病床的設置，希望能夠符合實際需要。

陳昭姿強調，中央政策必須真正落實到醫院、社區藥局與基層醫事人員，不能只停留在喊口號大內宣，「上情要下達」，石崇良對外溝通表現良好，如何讓部屬理解且付諸實行非常重要，未來才能讓醫療人員真正感受到「衛福部真心站在民眾的角度做事」，真心為民眾健康醫療乃至於生活品質進行專業把關。

