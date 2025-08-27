批改組換湯不換藥 趙少康：小打小鬧的內閣小風吹
媒體報導，內閣改組會在明天的行政院會底定，部長加次長有15人被撤換，國發會、經濟部、衛福部、數發部首長都下台。中廣前董事長趙少康批評，這種換湯不換藥的小幅改組，證明賴清德根本沒有反省，對未來政局不會有任何幫助。
趙少康指出，726、823這場大罷免，執政的民進黨企圖把國會翻掉，想殲滅在野立委，這種違反民主、極權專制的作法，最後被民意重重打臉。加上新竹市長高虹安的罷免案，32：0的結果，代表賴清德的期中考不只不及格，根本是拿了鴨蛋。
趙少康說，即使核三重啟公投沒有跨過門檻，440多萬張同意票也輾壓不同意票。民心向背至此，內閣改組居然只有15人異動，加上上梁不正下梁當然歪，賴清德不下台、行政院長卓榮泰不請辭，國內情勢不可能一新氣象。
趙少康點名，大罷免過程，卓榮泰領軍下鄉宣講，內政部長劉世芳行徑更是可惡，多次為大罷免站台，還造謠總預算案，清算陸配、改路名，極力操作抗中保台製造人民對立。投票前一天，外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰都發文為大罷免催票，教育部長鄭英耀護航罷團進校園。
趙少康質疑，國內有40幾個部會，加上每個部會2至3位次長，共有超過百名部次長，只調整15個人，杯水車薪、小打小鬧，根本只是做個樣子。大罷免大失敗，這些人的嘴臉大家都還記得，好意思「好官我自為之？」
他表示，只要當了總統、行政院長、部會首長跟立委，服務的對象就是全國人民，不能只以一黨一人之私施政，大罷免徹底失敗，賴清德只顧著感謝百萬支持罷免的人，對自己的罪過跟大多數雜質一句道歉都沒有，未來賴清德如果繼續任性治國、擇惡固執，台灣的前途不會有任何改變。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言