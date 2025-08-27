快訊

批改組換湯不換藥 趙少康：小打小鬧的內閣小風吹

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康說，國內有40幾個部會，每個部會2至3位次長，共有超過百名部次長，只調整15個人，杯水車薪、小打小鬧，根本只是做個樣子。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康說，國內有40幾個部會，每個部會2至3位次長，共有超過百名部次長，只調整15個人，杯水車薪、小打小鬧，根本只是做個樣子。圖／取自趙少康臉書

媒體報導，內閣改組會在明天的行政院會底定，部長加次長有15人被撤換，國發會、經濟部、衛福部、數發部首長都下台。中廣前董事長趙少康批評，這種換湯不換藥的小幅改組，證明賴清德根本沒有反省，對未來政局不會有任何幫助。

趙少康指出，726、823這場大罷免，執政的民進黨企圖把國會翻掉，想殲滅在野立委，這種違反民主、極權專制的作法，最後被民意重重打臉。加上新竹市長高虹安的罷免案，32：0的結果，代表賴清德的期中考不只不及格，根本是拿了鴨蛋。

趙少康說，即使核三重啟公投沒有跨過門檻，440多萬張同意票也輾壓不同意票。民心向背至此，內閣改組居然只有15人異動，加上上梁不正下梁當然歪，賴清德不下台、行政院長卓榮泰不請辭，國內情勢不可能一新氣象。

趙少康點名，大罷免過程，卓榮泰領軍下鄉宣講，內政部長劉世芳行徑更是可惡，多次為大罷免站台，還造謠總預算案，清算陸配、改路名，極力操作抗中保台製造人民對立。投票前一天，外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰都發文為大罷免催票，教育部長鄭英耀護航罷團進校園。

趙少康質疑，國內有40幾個部會，加上每個部會2至3位次長，共有超過百名部次長，只調整15個人，杯水車薪、小打小鬧，根本只是做個樣子。大罷免大失敗，這些人的嘴臉大家都還記得，好意思「好官我自為之？」

他表示，只要當了總統、行政院長、部會首長跟立委，服務的對象就是全國人民，不能只以一黨一人之私施政，大罷免徹底失敗，賴清德只顧著感謝百萬支持罷免的人，對自己的罪過跟大多數雜質一句道歉都沒有，未來賴清德如果繼續任性治國、擇惡固執，台灣的前途不會有任何改變。

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。行政院發言人李慧芝指...

內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主...

數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，...

內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會並未證實。

國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光

繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層...

周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

傳出內閣改組名單多達15人，資深媒體人周玉蔻今天在臉書表示，內閣改組名單新亮點，包括「假日飛刀手」職棒傳奇投手陳義信出任...

