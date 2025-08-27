批改組換湯不換藥 趙少康：小打小鬧的內閣小風吹

媒體報導，內閣改組會在明天的行政院會底定，部長加次長有15人被撤換，國發會、經濟部、衛福部、數發部首長都下台。中廣前董事長趙少康批評，這種換湯不換藥的小幅改組，證明賴清德根本沒有反省，對未來政局不會有任何幫助。

趙少康指出，726、823這場大罷免，執政的民進黨企圖把國會翻掉，想殲滅在野立委，這種違反民主、極權專制的作法，最後被民意重重打臉。加上新竹市長高虹安的罷免案，32：0的結果，代表賴清德的期中考不只不及格，根本是拿了鴨蛋。

趙少康說，即使核三重啟公投沒有跨過門檻，440多萬張同意票也輾壓不同意票。民心向背至此，內閣改組居然只有15人異動，加上上梁不正下梁當然歪，賴清德不下台、行政院長卓榮泰不請辭，國內情勢不可能一新氣象。

趙少康點名，大罷免過程，卓榮泰領軍下鄉宣講，內政部長劉世芳行徑更是可惡，多次為大罷免站台，還造謠總預算案，清算陸配、改路名，極力操作抗中保台製造人民對立。投票前一天，外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰都發文為大罷免催票，教育部長鄭英耀護航罷團進校園。

趙少康質疑，國內有40幾個部會，加上每個部會2至3位次長，共有超過百名部次長，只調整15個人，杯水車薪、小打小鬧，根本只是做個樣子。大罷免大失敗，這些人的嘴臉大家都還記得，好意思「好官我自為之？」

他表示，只要當了總統、行政院長、部會首長跟立委，服務的對象就是全國人民，不能只以一黨一人之私施政，大罷免徹底失敗，賴清德只顧著感謝百萬支持罷免的人，對自己的罪過跟大多數雜質一句道歉都沒有，未來賴清德如果繼續任性治國、擇惡固執，台灣的前途不會有任何改變。

