劉國偉接掌教育部政次 教團評具3領域經驗、用人改打務實牌

教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資，於上周主動請辭，今自由時報報導，政次將由明新科大前校長劉國偉接任，本報向劉國偉求證，他表示，「一切靜待公告為準」。教育團體形容，政次找劉國偉是改打務實牌，其具備私立科大、私立大學、國際招生等經驗，成為接掌政次後的優勢，但能否落實還要待後續觀察。

劉國偉畢業自美國康乃狄克大學電機工程學系博士，曾任職文化大學、銘傳大學，並擔任銘傳大學國際副校長，後接掌明新科大，資歷橫跨普通大學與科技大學。

全教總理事長侯俊良表示，劉國偉具備私立科大、私立大學、國際招生等經驗，成為接掌政次後的優勢，但管理學校和到中央任職，執掌全國性的政策畢竟有所落差，學校經驗該如何落實到全國性施政，將是後續觀察的重點；再者，劉是私立學校出身，過去難免帶有一些資方色彩，對於教育公共化能否落實，也待後續觀察。

侯俊良也呼籲，前人留下該調整的政策應立即調整，如3+2新五專一項，有部分學校就是在「半推半就」下上路，建議不要因循前人的做法，應回歸專業討論，「看怎麼做是真的對技職發展有利。」

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也表示，劉國偉出任教育部政務次長，算是改打回務實牌，其過去在銘傳大學推動陸生、境外生招生等，後到明新科大掌舵，讓學校境外生人數突破2000人，在國際招生上算拿得出成績。

魏佳卉也指出，劉國偉深諳公、私立大學運作，也熟悉境外生招生，應能兼顧高教與技職的需求，評估本次人事任命並非保守，而是務實之舉，找到兼顧高教、技職、國際招生「三位一體」的人選，也顯示教育部重視專業與經驗。

商品推薦