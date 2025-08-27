快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

劉國偉接掌教育部政次 教團評具3領域經驗、用人改打務實牌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長職務將由明新科大前校長劉國偉接任。記者簡永祥／攝影
教育部政務次長職務將由明新科大前校長劉國偉接任。記者簡永祥／攝影

教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資，於上周主動請辭，今自由時報報導，政次將由明新科大前校長劉國偉接任，本報向劉國偉求證，他表示，「一切靜待公告為準」。教育團體形容，政次找劉國偉是改打務實牌，其具備私立科大、私立大學、國際招生等經驗，成為接掌政次後的優勢，但能否落實還要待後續觀察。

劉國偉畢業自美國康乃狄克大學電機工程學系博士，曾任職文化大學、銘傳大學，並擔任銘傳大學國際副校長，後接掌明新科大，資歷橫跨普通大學與科技大學。

全教總理事長侯俊良表示，劉國偉具備私立科大、私立大學、國際招生等經驗，成為接掌政次後的優勢，但管理學校和到中央任職，執掌全國性的政策畢竟有所落差，學校經驗該如何落實到全國性施政，將是後續觀察的重點；再者，劉是私立學校出身，過去難免帶有一些資方色彩，對於教育公共化能否落實，也待後續觀察。

侯俊良也呼籲，前人留下該調整的政策應立即調整，如3+2新五專一項，有部分學校就是在「半推半就」下上路，建議不要因循前人的做法，應回歸專業討論，「看怎麼做是真的對技職發展有利。」

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也表示，劉國偉出任教育部政務次長，算是改打回務實牌，其過去在銘傳大學推動陸生、境外生招生等，後到明新科大掌舵，讓學校境外生人數突破2000人，在國際招生上算拿得出成績。

魏佳卉也指出，劉國偉深諳公、私立大學運作，也熟悉境外生招生，應能兼顧高教與技職的需求，評估本次人事任命並非保守，而是務實之舉，找到兼顧高教、技職、國際招生「三位一體」的人選，也顯示教育部重視專業與經驗。

高教 教育部 銘傳大學

延伸閱讀

葉丙成請辭之後 傳劉國偉接任教育部政次 本人回應了

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

相關新聞

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。行政院發言人李慧芝指...

內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主...

數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，...

內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會並未證實。

國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光

繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層...

周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

傳出內閣改組名單多達15人，資深媒體人周玉蔻今天在臉書表示，內閣改組名單新亮點，包括「假日飛刀手」職棒傳奇投手陳義信出任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。