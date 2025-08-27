術後體重大減因健康請辭 劉鏡清透露：總統都說不正常

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清因健康請辭，他表示身體比經濟部長郭智輝還嚴重，胰臟切了一半。記者林海／攝影
國發會主委劉鏡清因健康請辭，將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任。對於請辭，劉鏡清透露，「我比老郭（經濟部長郭智輝）嚴重，胰臟切了一半，現在還有一個指數是正常的10倍。」

據了解，劉鏡清在今年4月曾經開刀，術後體重減輕7公斤。劉鏡清也透露，醫師背景的總統賴清德看了也認為不正常，也給了一些建議。而在8月11日檢查後，指數暴增，只是排定的日本的行程還是得去，也很謝謝行政院長卓榮泰支持自己離開。

但劉鏡清即使要離任，對於國發會的政策仍是心心念念，國土六大區域發展、AI新十大建設，以及提供年輕人創業機會等都是很滿意的政策。他也說，他最大目標是要平衡台灣的產業，「製造業占台灣產值約35%，就業人口占30%，但有很多世界級的公司，而占了65%產值與7成就業人口的服務業，則幾乎沒有。」

對於政策上有哪些希望能夠新任主委能夠繼續推動，劉鏡清則說，包括AI新十大建設、國土六大區域都希望能夠延續，也讓更多新創走出海外。

劉鏡清也說，在改革的時候，大家不見得聽得懂，這是比較辛苦的地方，但是滿意的地方更多。

劉鏡清表示，國發會過去對產業接觸少，整合工作較多，但現在現在產業處的進步很大，而國土處過去也只有地方創生與審案子，他也翻出章程讓同仁接受，他也對國土處特別讚揚，是他特別喜歡的部門，他在國發會得到的成就感是比較多的。

劉鏡清透露，國發基金的改革是最大的，過去國發基金投後管理沒有做的很完整，但是成立投後管理部門，也爭取了11個員額編制，並得到行政院支持，而他也告了兩家公司，其中一家就是民眾黨主席黃國昌說他不敢告的。

