內閣改組傳異動 邱泰源：全力配合行政團隊調整

內閣改組傳出內定名單，媒體報導衛生福利部長邱泰源確定去職，接棒人選將由現任健保署長石崇良接任。邱泰源昨天才否認正在打包準備走人，今天改口全力配合調整。

有關人事異動，記者截稿前仍未能取得石崇良回應，但據了解他下午預定出席生技產業策略諮議委員會議閉幕式。

邱泰源稍早透過幕僚以文字簡訊表示，「全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康」。

石崇良學經歷完整，畢業於高雄醫學大學醫學系，也是台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所博士。

他原本是台大醫院的急診醫師，但在2008年前衛生署長林芳郁時期被延攬進入衛生署，陸續經歷衛生署醫事處處長、企劃處處長，及衛福部綜合規劃司司長、主任秘書、醫事司司長及常務次長等職務。

擔任健保署長2年來，石崇良繳出亮眼成績單，包含推動健康政策與醫療科技評估中心、開放藥品申請藥證同時也可申請健保給付的平行審查制度等，加速新藥納入健保，增加患者用藥可近性，廣受病友團體肯定。

石崇良並積極推動總統賴清德提出「百億癌症新藥基金」政策，建構能解決用藥困境與治療缺口作法，另外也致力於藥品給付制度的改革，提供台灣首發新藥等調升健保核價，促進國內製藥發展，深受藥界支持。

