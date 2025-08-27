批「惡罷鐵三角」不走 羅智強：內閣走馬燈式人事有何意義？

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

內閣新人事陸續曝光，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，惡罷鐵三角-賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召柯建銘都還在，這些「走馬燈式」的行政院人事有什麼意義？國民黨立委吳宗憲也說，像內政部、法務部這些真正搗亂社會、該走的，才應該走。

內閣改組，調整多達15人，傳國發會主委由中研院經濟所研究員葉俊顯接任、衛福部長由健保署長石崇良升任、數位發展部長由現任數發部次長林宜敬升任、行政院副秘書長由前僑委會副委員長阮昭雄接任等，行政院預定明天舉行記者會對外說明。

羅智強批評，賴清德曾於2018年擔任行政院長時說過「雖然蔡英文總統已經辭去黨主席職務，但難熄眾怒。身為國家最高行政院長，我難辭其咎，為了肩負起執政黨敗選的責任，我必須辭職以示負責！」所以說今天關鍵真的是這10多位閣員嗎？

羅智強指出，惡罷鐵三角還是聞風不動，首先是賴清德，難道不需要辭民進黨主席嗎？惡罷是由賴清德所推動。從民進黨過去傳統來看，2012年中央敗選，蔡英文辭主席；2018年地方敗選，蔡英文辭黨主席；2022地方敗選，蔡英文又辭黨主席，賴清德肩膀比蔡英文大，還是戀棧的心比蔡英文大？

羅智強接著說，第二，民進黨過去也有敗選辭職行政院長的慣例，那現在行政院長卓榮泰也還在任；第三，就是民進黨立法院黨團總召柯建銘，也還在任。這些惡罷鐵三角沒有動，所有「走馬燈式」的行政院人事意義到底是什麼？在惡罷鐵三角眼中，這些官員都是菜瓜布，用完就丟，個別人事能否順應當前的民情民意，令人懷疑。

吳宗憲則說，該走的才應該走，而非把一些沒有關係的叫走，真正搗亂社會、對國家傷害很大、對這次罷免影響較大的，其實是內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙等人，但現在卻也沒傳出有可能更換的消息。

國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

內閣 賴清德 羅智強 卓榮泰 柯建銘

