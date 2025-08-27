聽新聞
獨／內定原民會副主委 陳義信低調回應「明天再談心得」
內閣改組名單陸續曝光，中華職棒退役投手陳義信確定出任原民會副主委，這位擁有「假日飛刀手」封號的名將，被問到即將踏入政壇一事，態度相當低調，他表示，正式消息將由行政院發布，自己明天再正式對外說明，到時再談談自己的心得。
陳義信最近一次公開亮相是11日舉行的美國職棒大聯盟教士隊「台灣日」，在聖地牙哥教士主場擔任開球貴賓，今天傳出擔任原民會副主委，他只簡單回應此事，強調一切等到明天再說。
