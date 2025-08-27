快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／內定原民會副主委 陳義信低調回應「明天再談心得」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒退役投手陳義信確定出任原民會副主委。中央社
中華職棒退役投手陳義信確定出任原民會副主委。中央社

內閣改組名單陸續曝光，中華職棒退役投手陳義信確定出任原民會副主委，這位擁有「假日飛刀手」封號的名將，被問到即將踏入政壇一事，態度相當低調，他表示，正式消息將由行政院發布，自己明天再正式對外說明，到時再談談自己的心得。

陳義信最近一次公開亮相是11日舉行的美國職棒大聯盟教士隊「台灣日」，在聖地牙哥教士主場擔任開球貴賓，今天傳出擔任原民會副主委，他只簡單回應此事，強調一切等到明天再說。

貴賓 美國 原民會 行政院 陳義信

延伸閱讀

周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

MLB／教士取代道奇贏得分區冠軍？官網：接下來比賽全聯盟最輕鬆

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

相關新聞

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。行政院發言人李慧芝指...

內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主...

數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，...

內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會並未證實。

國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光

繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層...

周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

傳出內閣改組名單多達15人，資深媒體人周玉蔻今天在臉書表示，內閣改組名單新亮點，包括「假日飛刀手」職棒傳奇投手陳義信出任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。