幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
前職棒球星陳義信預定將接原民會副主委，成了今天的話題人物。圖／聯合報系資料照片
前職棒球星陳義信預定將接原民會副主委，成了今天的話題人物。圖／聯合報系資料照片

前職棒球星陳義信搭上這波內閣改組「班機」，預定將接原民會副主委，陳義信對政治頗有熱情，24年前就代表民進黨參選原住民立委後落選，這次若順利入閣，可望一圓陳義信的政治夢。

有「假日飛刀手」之稱的最近在公開場合亮相是日前飛到聖地牙哥教士隊出席台灣日，他身穿台灣球迷熟悉的17號背號繡Taiwan球衣開球，接球的捕手大讚陳義信「控球精準，是我接過最好的開球投手。」

陳義信職棒生涯締造多項驚人紀錄，在中職6年累計84場完投、15場完封。前幾年陳義信的好友也是隊友王光輝離世，陳義信回憶故友說了很多深厚感情的話，他說他與王光輝家只離10幾公尺，從小在一起，只要大聲一呼，就可以聽到彼此的聲音。「我們同一個教會幼稚園、同一間國小、國中、高中、大學，後來一起進到兄弟象隊。」王光輝生前總是開玩笑說：「陳義信投的好，是因為跟我同隊，不然一定會被我打爆。」

球場下的陳義信跟場上一樣精彩，他與當年玉女歌手楊林的戀情愛的轟轟烈烈。後來因了解而分手，陳義信在台灣大聯盟奪冠的慶功宴率領勇士球員合唱楊林的成名曲「玻璃心」，隊友拿啤酒淋身，還學楊林唱玻璃心的模樣，那刻陳義信紅著雙眼麻醉情傷。

後來，陳義信與相戀2年的華航空姐結婚，當時還差一點因楊林的鈕扣風波，婚期延後，但陳義信挺身護妻贏得美人芳心。

不再「玻璃心」的陳義信熟悉原住民議題，入閣後應會跟場上的「臭屁陳」一樣專注原住民事務。

