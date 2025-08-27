疾管署長莊人祥將接衛福部次長 傳羅一鈞是下任疾管署長

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，將由現任疾管署長莊人祥（左）接棒，目前傳出莊人祥所懸缺的疾管署長學懸缺，將由現任副署長羅一鈞（右）接任，外界認為，莊、羅兩人在新冠疫情期間的防疫成績有目共睹都是不可多得的人才。本報資料照片
內閣改組進入緊鑼密鼓的階段，衛福部長邱泰源正式去職，由現任健保署長石崇良上任，衛福部次長周志浩退休後，其懸缺由現任疾管署莊人祥接棒；至於，莊人祥所懸缺的疾管署長，目前傳出將由現任副署長羅一鈞接任。外界認為，莊、羅兩人新冠疫情期間防疫成績有目共睹，是不可多得的人才。對此，羅一鈞回應「一無所悉。」

莊人祥畢業於陽明大學醫學系，也是陽明大學公共衛生學系碩士，並赴美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所取得博士學位。2003年學成歸國的莊人祥，碰巧遇上SARS疫情，當時台灣資訊系統無法即時分析，專長是醫療大數據分析的他就此被延攬進入疾管署，從疾管局副研究員一路升任至副署長。

新冠疫情期間，莊人祥被國人暱稱為「祥祥」，還被封為「防疫五月天」的成員之一，疫情之初，他提出對中國武漢直航航班執行登機檢疫措施，是台灣當時能守住新冠病毒入侵的關鍵之一。他擔任長達2年以上的中央流行疫情指揮中心發言人，期間不只要負責社區防疫工作，還要兼顧即時輿情回應，連疾管署副署長羅一鈞當時都曾說，會將最辛苦防疫官員的一票投給莊人祥。

外傳，莊人祥接任次長後，疾管署長一職的懸缺將由疾管副署長羅一鈞接任，疫情期間，羅一鈞被稱為「國民女婿」，他的沉穩表現備受各界肯定，冗長的新冠疫情，他不曾告假，唯一一次曾向時任衛福部長陳時中請假的原因是為了回家洗衣服，陳時中笑稱，「羅一鈞再不回家洗衣服，要沒衣服穿了」，許多羅一鈞的粉絲都表示「心疼」，紛紛於網路上留言「我可以幫忙洗衣服」。

外界認為，羅一鈞對於疾管署業務熟稔，且自台大醫學系畢業後，曾至我國駐馬拉威醫療團擔任外交替代役2年，後於台大醫院完成內科及感染科專科訓練，自民國97年進入衛生署疾管局擔任防疫醫師，一路來表現優異。

對於，外傳衛福部疾管署副署長羅一鈞將接任疾管署長，羅一鈞回應，他一無所悉，目前防疫體系於新冠疫情後，各方面的合作協調已建立的十分完備，新署長人選應由新任部長任命，就他個人而言，十分歡迎外部專家可以來到疾管署注入新氣象。而目前傳出新任常務次長將由疾管署長莊人祥接任，羅一鈞說，這部分將由行政院對外公布。

衛福部長將由現任健保署長石崇良接任，而前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，將由現任疾管署長莊人祥接棒。本報資料照片
