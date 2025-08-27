傳健保署長石崇良接任衛福部長 醫界肯定歷練豐富、列3大挑戰

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
據傳衛福部長邱泰源將卸任，由現任健保署長石崇良接任衛福部長一職。本報資料照片
據傳衛福部長邱泰源將卸任，由現任健保署長石崇良接任衛福部長一職。本報資料照片

大罷免失敗，賴清德總統宣布內閣「調整隊形」，今天自由時報發布多則獨家，公布內閣改組名單，衛福部長將由衛福部健保署石崇良接任。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，若石崇良確定接任，必須帶領衛福部解決藥品關稅衝擊、健保改革永續、優化醫界執業環境3大挑戰。

「隨著國際貿易環境變化，藥品關稅與價格調整勢必影響台灣的藥品可近性與健保財務。」洪子仁指出，石崇良署長熟悉醫藥政策與產業結構，能在確保病人用藥權益的同時，平衡藥價合理性，並協調跨部會因應策略，讓台灣民眾能持續獲得可負擔且安全的藥品。

洪子仁表示，健保制度是台灣最重要的社會安全網，但也面臨總額限制、點值波動、醫療人力不足等挑戰，石崇良署長過去在健保署推動支付制度創新、強化醫療資源分配，展現改革決心，盼他進一步推動價值導向健保支付模式，讓醫療品質與病人健康成效成為制度核心，實現健保公平永續。

醫療人力過勞、醫師加班費稅制、護理留任率低落，為影響醫界長期穩定發展痛點。洪子仁表示，石崇良署長深知第一線醫事人員的壓力，若能在政策層面給予合理支持，包括人力補充、制度獎勵與環境優化，有助醫界穩定，進而確保全民健康照護品質。

洪子仁指出，石崇良署長深耕醫療與公共衛生政策，由醫事司司長、衛福部常務次長至健保署署長職位，均展現務實、專業、沈穩領導力，於健保制度永續、醫療服務整合、數據治理與風險管理領域，藉專業思維及務實作為，帶領團隊找出解方，獲醫界與社會肯定，盼他上任後，推動藥政、健保與醫療環境3方面系統性改革，推動台灣醫療體系進步與轉型，實踐健康台灣願景。

