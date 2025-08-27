周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

傳出內閣改組名單多達15人，資深媒體人周玉蔻今天在臉書表示，內閣改組名單新亮點，包括「假日飛刀手」職棒傳奇投手陳義信出任原民會副主委，以及健保署長石崇良將接任衛福部長。

周玉蔻表示，看來，這次人事調整，排除了台南幫及大哥幫的「推薦」干擾，「賴總統與卓院長，學到教訓啦」。

圖為台灣職棒前球星陳義信。本報資料照片

