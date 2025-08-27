獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

內閣人事調整名單今起陸續公布，環境部內也迎來人事調整。據了解，現化學物質管理署長謝燕儒將接任政務次長，現政次施文真將回到政治大學國際經營與貿易學系任教，相關人事派令近期生效。

環保署2023年8月22日掛牌升格環境部，當時兩名政務次長，其中一位就是來自學界，也是唯一民間出身的政治大學國際經營與貿易學系教授施文真。經證實，本次內閣調整中，施文真將回到政大繼續任教，新任政次由現化學物質管理署長謝燕儒接任。

施文真受訪表示，擔任政次這2年多來學習頗多，碳費議題在未來的環境部一定是要繼續推動的重點工作，氣候變遷署的團隊很優秀，府院也都很支持，如今將卸下政次一職，回到學校繼續貢獻專業。至於相關人事派令何時生效，施文真並未透露，僅表示以高層公布為準。

