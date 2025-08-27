快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良將接任衛福部長 基層醫療「嚇一大跳」：非常好的任命

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
社區醫院協會理事長朱益宏說，對新任署長非常期待，也給予「非常好」的肯定。記者廖靜清／攝影
社區醫院協會理事長朱益宏說，對新任署長非常期待，也給予「非常好」的肯定。記者廖靜清／攝影

大罷免大失敗後，內閣調整隊形異動，衛福部長確定由健保署石崇良升任，各界驚呼。社區醫院協會理事長朱益宏說，「真的嗎？我也嚇了一跳」，基層非常期待石署長上任後帶來新氣象，因為他長期從醫事司司長、衛福部常務次長然後調到健保署長，資歷非常豐富。

朱益宏認為，石崇良對於司、署、部的整體業務熟稔，包括慢性病照護需投入醫療資源的預算掌握，基層醫療可感覺到賴總統上任以後，投注許多在健康台灣的政策推動，尤其是疾病預防。除了國健署的業務，健保署推動的腳步、速度也很快，使醫療機構在後頭追趕得滿辛苦。

去年6、7月左右，衛環委員會要求今年6月以前，健保總額希望能夠達到0.95。朱益宏說，那個時候大家都覺得「這不太可能，大概做不到了。」結果健保署竟做到了，凸顯石崇良的執行力強，對健康台灣推動的政策也非常的熟悉，期待他上任後的表現。

朱益宏說，台灣現在的醫療政策多是頭重腳輕，各界都抱怨衛福部長邱泰源，無力改善護理人力缺乏、急診壅塞等問題，這些都是講了2、30年的議題，像是分級醫療沒落實，使醫界正自食惡果。希望石崇良上任以後，秉持執行力落實分級醫療。

朱益宏說，2024年底，石崇良推動健保試辦分區總額制保醫院基本額、成長分階給付，「燈塔醫院」確實對營運有保障。另外，9月底就要進行總額協商，今年整個整體的總額評估將增加預算達新台幣700多億元，是歷年來最高。醫界非常期待新部長上任以後，能夠秉持投資健康，大力支持健保的財務。

朱益宏坦言，對此人事案感到「嚇一大跳」，因為媒體的猜測名單中均無石崇良，但今天公布新內閣，直呼這是一項「非常好」的任命。

健保署 石崇良 衛福部

延伸閱讀

內閣新人事 邱泰源傳「確定下台」 健保署長石崇良接任衛福部長

內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

內閣改組傳部長邱泰源已打包辦公室？ 衛福部澄清「絕無此事」

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

相關新聞

內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主...

數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，...

內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會並未證實。

國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光

繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層...

周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

傳出內閣改組名單多達15人，資深媒體人周玉蔻今天在臉書表示，內閣改組名單新亮點，包括「假日飛刀手」職棒傳奇投手陳義信出任...

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

內閣人事調整名單今起陸續公布，環境部內也迎來人事調整。據了解，現化學物質管理署長謝燕儒將接任政務次長，現政次施文真將回到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。