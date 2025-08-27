石崇良將接任衛福部長 基層醫療「嚇一大跳」：非常好的任命

大罷免大失敗後，內閣調整隊形異動，衛福部長確定由健保署長石崇良升任，各界驚呼。社區醫院協會理事長朱益宏說，「真的嗎？我也嚇了一跳」，基層非常期待石署長上任後帶來新氣象，因為他長期從醫事司司長、衛福部常務次長然後調到健保署長，資歷非常豐富。

朱益宏認為，石崇良對於司、署、部的整體業務熟稔，包括慢性病照護需投入醫療資源的預算掌握，基層醫療可感覺到賴總統上任以後，投注許多在健康台灣的政策推動，尤其是疾病預防。除了國健署的業務，健保署推動的腳步、速度也很快，使醫療機構在後頭追趕得滿辛苦。

去年6、7月左右，衛環委員會要求今年6月以前，健保總額希望能夠達到0.95。朱益宏說，那個時候大家都覺得「這不太可能，大概做不到了。」結果健保署竟做到了，凸顯石崇良的執行力強，對健康台灣推動的政策也非常的熟悉，期待他上任後的表現。

朱益宏說，台灣現在的醫療政策多是頭重腳輕，各界都抱怨衛福部長邱泰源，無力改善護理人力缺乏、急診壅塞等問題，這些都是講了2、30年的議題，像是分級醫療沒落實，使醫界正自食惡果。希望石崇良上任以後，秉持執行力落實分級醫療。

朱益宏說，2024年底，石崇良推動健保試辦分區總額制保醫院基本額、成長分階給付，「燈塔醫院」確實對營運有保障。另外，9月底就要進行總額協商，今年整個整體的總額評估將增加預算達新台幣700多億元，是歷年來最高。醫界非常期待新部長上任以後，能夠秉持投資健康，大力支持健保的財務。

朱益宏坦言，對此人事案感到「嚇一大跳」，因為媒體的猜測名單中均無石崇良，但今天公布新內閣，直呼這是一項「非常好」的任命。

