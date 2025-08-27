內閣人事調整多達15人 李洋出任運動部長
內閣改組，調整多達15人，行政院預定明天舉行記者會對外說明。知情人士說，內閣大幅調整就是要展現回應民意的決心，強化溝通、加快行動；其中財經雙箭頭由龔明鑫接任經濟部長、前中經院院長葉俊顯任國發會主委。
知情人士說，葉俊顯在中經院時期就對政府提供很多政策分析，尤其疫情期間更是對紓困政策提出解方，他過往的研究內容也就是公平機制、資源分配，相信未來在國發會更能發揮所才，進行資源調配跟調度，非常適才適所；而龔明鑫，是各界熟知的總經專家、熟悉產業，定能與葉俊顯合作無間。
另外，知情人士說，再來是運動部3支柱，包含運動部長李洋，次長為現任的體育署長鄭世忠，以及運科中心執行長黃啟煌。知情人士說，李洋的職業成就眾人皆知，且對生涯規劃目標十分明確，未來相信會將職涯與學術經驗以及決斷力帶到運動部，帶來新氣象，而鄭世忠熟悉行政流程及運動業界，加上黃啟煌運科背景，相信能落實運動部成立目標。
此外，數發部長黃彥男請辭後，預計由數發部次長林宜敬升任。知情人士說，原先政務次長一職預計由台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀接任，相信以她業界人脈以及熟悉人工智慧的背景，定能協助數發部業務。
另外，原民會副主委預計由前職棒選手、台灣傳奇投手「假日飛刀手」陳義信擔任。
