國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光
繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層峰表示將工作至本周五。
內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，劉鏡清再跟進。而郭智輝、黃彥男及劉鏡清都是賴清德總統上任時延攬至內閣的成員。感謝信中提到他在手術後體重一個月內劇降7公斤，身體的一些指標更加惡化，經與層峰商量之後，工作到本周五為止，未來會花一點時間專心找出病因，進行治療。
他在信中強調，過去一年國發會推出國土六大區域的規劃，這是卓院長就職演說時向媒體表示他最滿意的政策。也推出了AI新十大建設，這將會帶給我們的下一代美好的未來，以及更多的高薪就業機會。這政策是總統及院長都非常重視的政策，甚至列為現在最重要的政策。
國發會本周還會推出創業綻放計畫，其中會有創業大聯盟以及新創大平台兩項主要政策。這兩項政策都會帶給台灣新創界革命性的突破。除此之外，兆元投資台灣方案，在明年會成為解決國家財政很重要的政策，也同時會是自己國內經濟的重要政策。他並逐一感謝各單位推出的計畫。
不過信裡也有玄機。他表示「我相信各位一定會覺得很奇怪，為什麼在改組的期間我還在日本出差，這是因為我不在改組的名單裡面，所以院長讓我在這段期間在日本趴趴走，這兩年我們在日本都能夠贏得媒體的重視與報導，甚至即使我們到了世博的美國館也是與美國大使開會而未參觀。」
劉鏡清說，在旅途中因為身體的不適，與院長進行的溝通，得到院長與總統的支持以身體為重，「所以即使媒體報導我留任了，也是對也是錯。」
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言