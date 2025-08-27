國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光

繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層峰表示將工作至本周五。

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，劉鏡清再跟進。而郭智輝、黃彥男及劉鏡清都是賴清德總統上任時延攬至內閣的成員。感謝信中提到他在手術後體重一個月內劇降7公斤，身體的一些指標更加惡化，經與層峰商量之後，工作到本周五為止，未來會花一點時間專心找出病因，進行治療。

他在信中強調，過去一年國發會推出國土六大區域的規劃，這是卓院長就職演說時向媒體表示他最滿意的政策。也推出了AI新十大建設，這將會帶給我們的下一代美好的未來，以及更多的高薪就業機會。這政策是總統及院長都非常重視的政策，甚至列為現在最重要的政策。

國發會本周還會推出創業綻放計畫，其中會有創業大聯盟以及新創大平台兩項主要政策。這兩項政策都會帶給台灣新創界革命性的突破。除此之外，兆元投資台灣方案，在明年會成為解決國家財政很重要的政策，也同時會是自己國內經濟的重要政策。他並逐一感謝各單位推出的計畫。

不過信裡也有玄機。他表示「我相信各位一定會覺得很奇怪，為什麼在改組的期間我還在日本出差，這是因為我不在改組的名單裡面，所以院長讓我在這段期間在日本趴趴走，這兩年我們在日本都能夠贏得媒體的重視與報導，甚至即使我們到了世博的美國館也是與美國大使開會而未參觀。」

劉鏡清說，在旅途中因為身體的不適，與院長進行的溝通，得到院長與總統的支持以身體為重，「所以即使媒體報導我留任了，也是對也是錯。」

