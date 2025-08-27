內閣新人事 邱泰源傳「確定下台」 健保署長石崇良接任衛福部長

內閣人事案今陸續從10點半紛紛出爐，自由時報相繼以「獨家」方式，公布人事消息，先前屢被點名下台的衛福部長邱泰源，其一職將由健保署署長石崇良接任，並非外傳的由衛福部次長呂建德接下；不過，對此消息，石崇良並未回應，據悉，人事案將由行政院長卓榮泰，明天於行政院會後正式宣布。

邱泰源被點名下台後，基層診所醫師群不斷對外表達支持，日前傳出邱泰源不願撰寫辭職信，遭批評戀棧官位，當時一度傳出，是賴清德總統對於多位毛遂自薦成為衛福部長的醫界人士，無法做出最後決定，最後仍讓邱泰源暫時留任。

急診醫師出身的健保署署長石崇良於公務體系的經歷豐富，早在衛福部尚未升格之前，就擔任過前衛生署醫事處處長，後又接任企劃處長，衛福部升格後，前後擔任過衛福部綜合規畫司長、衛福部主秘、衛福部醫事司長、常務次長等。今年正逢健保成立30年，他接任健保署長後也積極改革，快速收載新藥以及調整藥費，並推動個別醫院總額等新制，而醫界面臨醫護人力流失，以及健保給付不佳等議題，將是石崇良接任後，需立即面對的課題。 據傳衛福部長邱泰源將卸任，由現任健保署長石崇良接任衛福部長一職。本報資料照片

