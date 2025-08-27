快訊

內閣大改組！葉俊顯掌國發會主委、石崇良升衛福部長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華經濟研究前院長葉俊顯。圖／聯合報系資料照片
執政黨在大罷免後調整隊形，內閣改組幅度大，據了解，本次異動包含部長及次長在內多達15人，其中國發會主委預計將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任；衛福部長則由現任健保署長、具急診醫學背景的石崇良升任；數發部長則由次長林宜敬升任。

現任國發會主委劉鏡清昨自日本返國，深夜即致函同仁表達感謝。新任主委葉俊顯長期深耕學界，熟悉政策規劃，曾參與政府紓困政策評估，專業背景備受肯定。

石崇良則擁有臨床醫師資歷，曾任衛福部次長及健保署長。過去因健保資料外洩事件臨危受命接掌健保署，成功穩定局勢，專業與執行力廣受好評，此次終於升任衛福部長。

此外，行政院副秘書長將由前僑委會副委員長阮昭雄出任。

另一方面，卓榮泰主導催生的運動部將於9月9日掛牌成立，首任部長確定由奧運羽球雙金得主李洋出任；次長則由現任體育署長鄭世忠及國家運動科學中心執行長黃啟煌擔任。

