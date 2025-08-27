聽新聞
0:00 / 0:00
內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長
賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主委；衛福部長邱泰源也確定下台，其部長職缺由健保署長石崇良升任；數位發展部長黃彥男日前請辭，據了解，現任數發部次長林宜敬將升任部長。政院預計明天宣布相關人事案。
823大罷免失敗後，賴清德總統當天晚間表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，其中包括「調整隊形」，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。據了解，府院近期密集盤點各部會爭議人事與缺失，並陸續徵詢接任人選。
目前已曝光的內閣新人事，包括總統府副秘書長張惇涵將接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫將轉任經濟部長。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言