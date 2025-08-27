內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主委；衛福部長邱泰源也確定下台，其部長職缺由健保署長石崇良升任；數位發展部長黃彥男日前請辭，據了解，現任數發部次長林宜敬將升任部長。政院預計明天宣布相關人事案。

823大罷免失敗後，賴清德總統當天晚間表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，其中包括「調整隊形」，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。據了解，府院近期密集盤點各部會爭議人事與缺失，並陸續徵詢接任人選。

目前已曝光的內閣新人事，包括總統府副秘書長張惇涵將接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫將轉任經濟部長。

