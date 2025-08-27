快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

數發部次長林宜敬內定升任部長 AI專家侯宜秀接次長

中央社／ 台北27日電

內閣改組名單陸續出爐，知情人士今天表示，數發部政務次長林宜敬將升任部長，原先政務次長一職預計由台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀接任，盼以她業界人脈以及熟悉人工智慧的背景，協助數發部業務。

林宜敬是美國布朗大學電腦科學博士、台灣大學資訊工程系學士，曾任艾爾科技創辦人兼執行長、印刻文學生活誌專欄作家、趨勢科技新產品研發部協理等職務。

侯宜秀本業為律師，現任台灣人工智慧學校基金會秘書長，致力推動人工智慧的普及與全民化。

專欄 台灣人 林宜敬

延伸閱讀

新手父母焦頭爛額「性致降溫」怎麼辦？專家提供重拾親密的方法

專家齊聚遠銀「信託幸福學」論壇 分享財富傳承之道

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

跟騷危機⋯網友發制服地圖、直播學童放學 專家籲訂兒少數位隱私專法

相關新聞

內閣新人事 葉俊顯出任國發會主委、石崇良升任衛福部長

賴政府啟動內閣改組，府院知情人士證實，國發會主委劉鏡清將去職，由中華經濟研究院前院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任主...

數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，...

內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會並未證實。

國發會主委劉鏡清請辭 內部信曝光

繼經濟部長郭智輝之後，國發會主委劉鏡清也以健康理由請辭。劉鏡清寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層...

周玉蔻看內閣改組名單：排除台南幫及大哥幫推薦干擾 賴卓學到教訓

傳出內閣改組名單多達15人，資深媒體人周玉蔻今天在臉書表示，內閣改組名單新亮點，包括「假日飛刀手」職棒傳奇投手陳義信出任...

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

內閣人事調整名單今起陸續公布，環境部內也迎來人事調整。據了解，現化學物質管理署長謝燕儒將接任政務次長，現政次施文真將回到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。