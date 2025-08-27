數發部次長林宜敬內定升任部長 AI專家侯宜秀接次長
內閣改組名單陸續出爐，知情人士今天表示，數發部政務次長林宜敬將升任部長，原先政務次長一職預計由台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀接任，盼以她業界人脈以及熟悉人工智慧的背景，協助數發部業務。
林宜敬是美國布朗大學電腦科學博士、台灣大學資訊工程系學士，曾任艾爾科技創辦人兼執行長、印刻文學生活誌專欄作家、趨勢科技新產品研發部協理等職務。
侯宜秀本業為律師，現任台灣人工智慧學校基金會秘書長，致力推動人工智慧的普及與全民化。
