聽新聞
0:00 / 0:00
數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺
行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，遺缺將由明新科大前任校長劉國偉接任。
行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時表示，國安團隊不在內閣名單當中，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過五人。盤點目前已曝光人事，現任總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長，首任運動部長預計由奧運羽球雙金得主李洋出任。
此外，衛福部長邱泰源傳出拒絕請辭，但執政高層已有屬意人選，而國發會主委劉鏡清、行政院副秘書長王貴蓮將有異動。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言