數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，知情人士證實，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，遺缺將由明新科大前任校長劉國偉接任。

行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時表示，國安團隊不在內閣名單當中，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過五人。盤點目前已曝光人事，現任總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長，首任運動部長預計由奧運羽球雙金得主李洋出任。

此外，衛福部長邱泰源傳出拒絕請辭，但執政高層已有屬意人選，而國發會主委劉鏡清、行政院副秘書長王貴蓮將有異動。

