內閣改組啟動 數發部長將由次長林宜敬接任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
林宜敬將升任數位發展部長。圖／聯合報系資料照片
內閣改組啟動，日前已傳出數位發展部長黃彥男請辭，外界關心接任人選將由誰出任，據傳將由數發部次長林宜敬接任。

林宜敬來自業界，曾任職於美國IBM華生研究中心擔任博士後研究員，之後回到台灣，在華通電腦及趨勢科技擔任重要職務，負責新產品研發，後創辦艾爾科技並擔任執行長，專注於研發語言教學系統和口語學習軟體。

林宜敬先前在入閣後接受專訪時就提到，自己就是來自產業界，如今面臨科技大轉型的時刻，其中AI產業是最受關注的，自己來數發部也是希望能協助產業發展AI科技，最重要的目標就是建立起一個AI生態系，這並非是要蓋一個園區，而是協助台灣產業能有一個完整的AI生態。

AI 數發部 林宜敬

