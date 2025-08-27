不在內閣改組名單上 國發會主委劉鏡清深夜發信稱：健康因素請辭

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照
內閣改組之際，再多一位閣員主動請辭。國發會主委劉鏡清結束訪日行程後，於深夜向國發會主管發出感謝信，他表示，他不在改組名單當中，但旅途中身體不適，與行政院長卓榮泰溝通後，得到院長與總統的支持，將以身體為重。

他提到，他工作至本週五為止，之後專心治療，他感謝國發會同仁配合，推動重要政策。

劉鏡清接任國發會主委後，健康狀況不佳，任內一度動手術，手術之後體重劇降7公斤，身體各項指標惡化。這次內閣改組，他以健康因素請辭，之後會花一點時間專心找出病因，進行治療。

據悉，他向同仁表示，他不在改組名單當中，但旅途中身體不適，與行政院長卓榮泰溝通後，得到院長與總統的支持，以身體為重，所以即使媒體報導我留任了，也是對也是錯。

劉鏡清在感謝信中，提到各處室推動的重要政策。他表示，過去一年，國發會推出國土六大區域的規劃，以及AI新十大建設，將帶為下一代創造更多的高薪就業機會。兆元投資台灣方案是國內經濟的重要政策，明年更會成為解決國家財政的關鍵。

內閣 國發會 劉鏡清

