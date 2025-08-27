葉丙成請辭之後 傳劉國偉接任教育部政次 本人回應了

台大教授葉丙成日前請辭教育部政務次長，根據自由時報報導，政次缺將由明新科大前校長劉國偉接任。

本報記者向劉國偉求證，他表示，「一切靜待公告為準」。

劉國偉為國內知名電機工程學者，1986年自海洋大學電子工程學系畢業後，赴美深造，先後取得美國雪城大學電機工程學系碩士學位，及美國康乃狄克大學電機工程學系博士學位。

劉國偉曾在多所大專校院任教，包括親民工商、文化大學及銘傳大學等，學校類型涵括一般大學和技職專科。

在銘傳大學時期曾擔任國際副校長，以及國際學院長、健康科技學院長、國際處長等職務，成功推動校園國際化，讓銘傳大學國際生人數突破5000人，將國內留學的概念導入銘傳的雙語學習，同時將銘傳大學成為第一所美制大學並力行校園英語日，並成功推行校園英語日政策，帶動全校教職員生投入國際化進程。

2020年接任明新科技大學校長，上任後延續推動國際能量，積極拓展國際招生，使明新科大躍升為全國技專校院外國學生人數第一名，外籍生人數已達全校學生總數16%。同時與明英集團合作，在越南胡志明市正式成立招生服務中心，站穩越南招生市場。

劉國偉曾在公開演講時分享「國際人才之培育與留用」，他強調要「投其所好，不是賣你所有」，了解產業人才需求，優化吸引國際學生的誘因，才能達到大學、企業、國際生、國際生國家「四贏」局面。

劉國偉更導入企業化經營理念，致力打造明新科大成為「產業化的國際技職大學」，更加入台灣人才永續行動聯盟，讓明新科大畢業生優先為台灣半導體產業為用。

為滿足半導體產業人力需求，劉國偉積極推動「半導體學院」，教育部更加碼補助9000萬元，擴大原有規模建置首座以設備廠務與檢測為主的「半導體人才培育基地」，2023年底落成啟用時，當時的副總統賴清德、教育部長前部長潘文忠、聯電榮譽副董事長宣明智都親自到場為基地揭牌。

卸任明新科大校長後，劉國偉現回到銘傳大學擔任新設單位「校友服務暨資源發展處」顧問。

商品推薦