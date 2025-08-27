內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會副主委高仙桂證實，的確有收到劉鏡清的感謝信。

劉鏡清先前雖被點名，但一般認為將會留任，但劉鏡清日前率領45家台灣新創赴日參與台日創新高峰會，卻傳出昨晚回國後，已於深夜寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層峰表示將工作至本周五。

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，劉鏡清再跟進。而郭智輝、黃彥男及劉鏡清都是賴清德總統上任時延攬至內閣的成員。

國發會今上午11時原訂由劉鏡清說明國發會東京新創基地周年成果豐碩，協助新創擴展日本市場並獲東京都補助，劉鏡清是否出席，目前還不確定。

