內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

內閣再有異動…國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清傳出將有異動，國發會並未證實。圖／本報資料照片
內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，國發會主委劉鏡清傳出將有異動，對此，國發會副主委高仙桂證實，的確有收到劉鏡清的感謝信。

劉鏡清先前雖被點名，但一般認為將會留任，但劉鏡清日前率領45家台灣新創赴日參與台日創新高峰會，卻傳出昨晚回國後，已於深夜寫感謝信給國發會同仁，表示因健康因素，將全心治療，因此向層峰表示將工作至本周五。

內閣改組，包括經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前已經請辭外，劉鏡清再跟進。而郭智輝、黃彥男及劉鏡清都是賴清德總統上任時延攬至內閣的成員。

國發會今上午11時原訂由劉鏡清說明國發會東京新創基地周年成果豐碩，協助新創擴展日本市場並獲東京都補助，劉鏡清是否出席，目前還不確定。

內閣 劉鏡清 黃彥男 郭智輝

相關新聞

傳數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

行政院本周啟動內閣改組，自由時報報導，數位部長黃彥男請辭後，遺缺確定由政務次長林宜敬升任，而教育部政務次長葉丙成請辭後，...

卓揆回應立委質詢 內閣異動超過五人

新內閣人事即將定案，行政院長卓榮泰昨（26）日回應立委質詢時表示，若是部長加上次長，（異動）人數超過五人。目前浮上檯面的...

卓揆：部長加次長 內閣改組逾5人

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時表示，國安團隊不在內閣名單當中，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過五...

內閣改組傳部長邱泰源已打包辦公室？ 衛福部澄清「絕無此事」

內閣正在改組，行政院長卓榮泰今表示，包括各部會部長、次長，異動人數超過5人。外界傳出，衛福部長邱泰源名列改組名單，並將於今天提出辭呈，如今更傳出邱泰源已...

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

內閣正在進行改組，行政院長卓榮泰今表示，包括各部會部長、次長異動人數會超過5人，外界傳出，衛福部長邱泰源名列改組名單，並...

