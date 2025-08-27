快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：部長加次長 內閣改組逾5人

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇／台北報導

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時表示，國安團隊不在內閣名單當中，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過五人。卓揆也說，在賴清德總統指示下，政院願意且積極調整行政、立法兩院互動關係，為了追加預算、特別預算或明年度預算，會主動積極溝通協調。

立院院昨上午邀請卓揆率相關部會首長列席報告「一一四年度中央政府總預算追加預算案」編製經過。國民黨立委王鴻薇質詢，昨天備詢的官員，是否都是未來要執行預算的人？想了解內閣改組幅度，這次會撤換的相關閣員包含國安，是否超過五人以上？

卓榮泰回答，國安不在內閣名單當中，那是府方在處理；有的首長因為自己原因提出辭呈，如果是部長加上次長，他認為人數超過五人。王鴻薇追問，有可能超過十人？還是五人以上、十人以下？卓榮泰則回，數字不代表一切。

卓榮泰在民進黨立委吳思瑤質詢時還說，在賴總統指示下，行政院願意且積極調整行政、立法兩院互動關係；但他也說，若牽涉到是憲法的問題，那沒有什麼可以討論，「我國憲法的標準只有一套」。

針對大罷免「卅二比○」，國民黨立委洪孟楷質詢時批賴總統一年多來欠人民一個道歉，但賴至今只有向罷團道歉，「所以『與民同行』，『與』的是少數的公民同行，而不是多數的主流民意」，要求卓榮泰替賴清德道歉。「我沒有這個的權利幫總統道歉。」卓榮泰說，如果行政院任何部分有錯誤，「那我可以」，但是他無法替總統道歉。

洪孟楷追問部會首長調整一事，卓說，現在就是兩位部長提出辭呈，一位次長也提出了離開，其餘的人事調整仍在進行中，希望本周能夠盡快做出決定。

內閣 卓榮泰 賴清德 大罷免

延伸閱讀

王鴻薇質疑多項電網韌性「變相撥補台電」 卓揆：用於不同地方

王鴻薇稱「卓榮泰為造謠藍白砍預算道歉」 政院譴責：斷章取義

立委指稱卓揆造謠藍白濫砍預算道歉 政院：質詢原意遭曲解

卓榮泰：丹娜絲救災與重建經費 政府共投入693億元

相關新聞

內閣改組傳部長邱泰源已打包辦公室？ 衛福部澄清「絕無此事」

內閣正在改組，行政院長卓榮泰今表示，包括各部會部長、次長，異動人數超過5人。外界傳出，衛福部長邱泰源名列改組名單，並將於今天提出辭呈，如今更傳出邱泰源已...

卓揆：部長加次長 內閣改組逾5人

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時表示，國安團隊不在內閣名單當中，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過五...

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

內閣正在進行改組，行政院長卓榮泰今表示，包括各部會部長、次長異動人數會超過5人，外界傳出，衛福部長邱泰源名列改組名單，並...

卓榮泰證實：部長加次長 內閣改組幅度超過5人

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時證實，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過5人。

稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君指不會有產業被犧牲，讓民進黨立委林岱樺打趣稱「那就不用通過特別條例」。行政院長卓榮...

好大的行政院副院長，好空虛的內閣改組

大罷免慘敗之後，賴清德端出的不是反省與改革，而是一場熱鬧卻空心的內閣改組。行政院副院長鄭麗君在立法 院為關稅登場，以談判代表在立院創下行政院副院長備詢的先例，國會滿滿的期待，卻換不來政院一丁點政治突破。卓榮泰院長所謂「全盤思考」，最後只剩下汰虛補洞，還補得坑坑洞洞。這樣的改組，好大聲勢，卻好空內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。