卓揆：部長加次長 內閣改組逾5人

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時表示，國安團隊不在內閣名單當中，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過五人。卓揆也說，在賴清德總統指示下，政院願意且積極調整行政、立法兩院互動關係，為了追加預算、特別預算或明年度預算，會主動積極溝通協調。

立院院昨上午邀請卓揆率相關部會首長列席報告「一一四年度中央政府總預算追加預算案」編製經過。國民黨立委王鴻薇質詢，昨天備詢的官員，是否都是未來要執行預算的人？想了解內閣改組幅度，這次會撤換的相關閣員包含國安，是否超過五人以上？

卓榮泰回答，國安不在內閣名單當中，那是府方在處理；有的首長因為自己原因提出辭呈，如果是部長加上次長，他認為人數超過五人。王鴻薇追問，有可能超過十人？還是五人以上、十人以下？卓榮泰則回，數字不代表一切。

卓榮泰在民進黨立委吳思瑤質詢時還說，在賴總統指示下，行政院願意且積極調整行政、立法兩院互動關係；但他也說，若牽涉到是憲法的問題，那沒有什麼可以討論，「我國憲法的標準只有一套」。

針對大罷免「卅二比○」，國民黨立委洪孟楷質詢時批賴總統一年多來欠人民一個道歉，但賴至今只有向罷團道歉，「所以『與民同行』，『與』的是少數的公民同行，而不是多數的主流民意」，要求卓榮泰替賴清德道歉。「我沒有這個的權利幫總統道歉。」卓榮泰說，如果行政院任何部分有錯誤，「那我可以」，但是他無法替總統道歉。

洪孟楷追問部會首長調整一事，卓說，現在就是兩位部長提出辭呈，一位次長也提出了離開，其餘的人事調整仍在進行中，希望本周能夠盡快做出決定。

商品推薦