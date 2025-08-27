卓揆回應立委質詢 內閣異動超過五人

新內閣人事即將定案，行政院長卓榮泰昨（26）日回應立委質詢時表示，若是部長加上次長，（異動）人數超過五人。目前浮上檯面的新閣員，包括行政院秘書長龔明鑫將轉任經濟部長、總統府副秘書長張惇涵接行政院秘書長，金牌國手李洋將出任運動部長。

府院在823公投後展開內閣改組，原經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男、教育部次長葉丙成近日已相繼請辭；昨日一度傳出衛福部長邱泰源已經回辦公室打包，但衛福部隨即否認，邱泰源是否去職仍未明朗；另傳出，國發會主委劉鏡清亦將在這波改組中卸任。

立法院昨日邀行政院報告「總預算追加預算案」，國民黨立委王鴻薇質詢卓榮泰，出席備詢官員是否為未來要執行預算的人；內閣改組包含國安相關人員，撤換的閣員是否超過五人以上？卓榮泰回應，國安不在內閣名單當中，那是由府方處理。

王鴻薇追問，內閣改組會超過五人嗎？卓榮泰說，有些首長是因為個人因素而提出辭呈；如果是部長加上次長，人數超過五人。

王鴻薇再問，有可能超過十人嗎？或人數介於五至十人間？卓榮泰認為，數字不代表一切，有熱忱進入團隊，未來工作表現比較重要。

立院本會期進入最後一周，近日郭智輝、黃彥男、葉丙成三位閣員同日請辭，繼任者受到外界高度關注。其中經濟部長將由龔明鑫接棒。

外交人事方面，原駐美代表俞大㵢將轉任駐西班牙代表，另由國安會副秘書長徐斯儉派任駐美。國安會副秘書長職缺將由總統府發言人李問接任。

財金部會方面，財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆都可望留任，繼續落實賴總統「經濟優先」政策；被視為「小賴男孩」的國安會副秘書長林飛帆、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰等人預料不會異動。

