內閣改組傳部長邱泰源已打包辦公室？ 衛福部澄清「絕無此事」

內閣正在改組，行政院長卓榮泰今表示，包括各部會部長、次長，異動人數超過5人。外界傳出，衛福部長邱泰源名列改組名單，並將於今天提出辭呈，如今更傳出邱泰源已在部長辦公室打包，政務次長呂建德將成為「代理部長」。衛福部今傍晚正式澄清，「絕無此事」，表示邱明天仍將出席立法院中央總預算朝野黨團協商行程。

衛福部傍晚正式澄清，「針對部分媒體指出衛福部政務次長呂建德將代理衛福部部長一事為空穴來風，目前部內並未接獲任何指示，敬請各界勿以訛傳訛，也盼有心人士勿見縫插針、散布不實資訊，整體人事佈局應以執政團隊正式發布為主。」衛福部表示，外傳衛福部長邱泰源已在打包辦公室是「絕無此事」，明仍將出席立法院行程。

衛福部長人事案一波三折，媒體日前報導，卓榮泰上周五約見邱泰源後，傳出邱泰源拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。隨即名嘴周玉蔻在臉書指出，邱泰源拒絕發出辭職信，這是什麼概念啊？「邱泰源要造反嗎？」

呂建德昨也於公開場合表示，「部長（邱泰源）的努力，大家有目共睹」，執政團隊會做最好的安排，且許多醫界先進前輩也都支持部長。

對於，是否做好接棒的準備？呂建德說，他第一時間已經對外回應「這都是傳言，不是事實」，政務官就是全新推動健康台灣及福國利民的政策，最為重要，很多政務官跟著賴清德總統來是要「做大事，不是做大官的」。

