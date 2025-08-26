衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
據了解，新任衛福部長人選遲遲沒有定案，先將由衛福部政次呂建德「代理部長」，知情人士表示，呂建德代理衛福部長並不意外，政府高層此人事案為著眼兩大佈局。記者曾原信／攝影
內閣正在進行改組，行政院長卓榮泰今表示，包括各部會部長、次長異動人數會超過5人，外界傳出，衛福部邱泰源名列改組名單，並將於今天提出辭呈，如今傳出邱泰源已在打包部長辦公室。據了解，新任衛福部長人選遲遲沒有定案，因此先將由衛福部政次呂建德「代理部長」，知情人士表示，呂建德代理衛福部長並不意外，政府高層此人事案為著眼兩大佈局。

衛福部長人事案一波三折，媒體日前報導，卓榮泰上周五約見邱泰源後，傳出邱泰源拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。隨即名嘴周玉蔻在臉書指出，邱泰源拒絕發出辭職信，這是什麼概念啊？「邱泰源要造反嗎？」

雖然，呂建德近日於公開場合多表示，外傳他要接任部長都是謠傳，不是真的，但如今傳出邱泰源確定請辭，呂建德還是將成為「代理部長」。知情人士表示，呂建德與邱泰源交情不錯，由呂建德代理，邱泰源可以放心；而呂建德為外交部長林佳龍人馬，屬於民進黨派系正國會，也與賴清德總統近期與前總統蔡英文見面，並重用英派人馬徐國勇擔任民進黨秘書長，也可以達到派系平衡。

其次，大罷免投票後，民進黨重重摔了一跤，丹娜絲風災又造成台南受創嚴重，面臨2026年縣市長選舉，目前傳出台南、高雄、屏東傳統民進黨鐵票區都出現鬆動的現象，因此，2026年縣市長選舉又被稱為賴清德總統放眼2028年總統大選的「保位戰」，現在上來的閣員都須承擔2026年選後可能面臨改組的政治風險，如今由「代理部長」先處理衛福部相關事務，不乏是不錯的選擇。

