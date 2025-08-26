談內閣改組 卓榮泰：部長、次長共超過五人

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。記者林伯東／攝影
立委王鴻薇26日質詢時問及，有關這次內閣改組，到底會撤換多少官員？是否超過五人以上？對此，行政院長卓榮泰答詢時回應，如果是部長加上次長，人數超過五人。至於是否超過十人，或介於五人至十人之間，卓認為，數字不代表一切，有熱誠進入團隊，未來工作表現比較重要。

卓榮泰今日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。

王鴻薇質詢時問及，今天來立院備詢的官員，是否都是未來要執行預算的人？內閣改組會在這週完成嗎？她想了解內閣改組的幅度，包含國安相關人員，撤換的閣員是否超過五人以上。卓榮泰回應，國安不在內閣名單當中，那是由府方處理。

王鴻薇追問，所以內閣改組會超過五人以上嗎？卓榮泰僅回，有些首長是因為個人因素而提出辭呈。王鴻薇表次，她知道，有些人願意提出、有些人不願意提辭職信。

卓榮泰坦言，如果是部長加上次長，人數超過五人。王鴻薇再問，有可能超過十人以上嗎？或人數介於五人至十人之間？卓認為，數字不代表一切，有熱誠進入團隊，未來工作表現比較重要。

王鴻薇解釋，外界關切內閣改組的幅度，是因為預算是人在執行的。目前大家看到的預算書，是由現在的閣員所提出來，但不知道最後會走多少人，「可能提出預算書的部會首長，最後不是由他們執行」，會有這個情況。

