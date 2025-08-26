談內閣改組 卓榮泰：部長、次長共超過五人
立委王鴻薇26日質詢時問及，有關這次內閣改組，到底會撤換多少官員？是否超過五人以上？對此，行政院長卓榮泰答詢時回應，如果是部長加上次長，人數超過五人。至於是否超過十人，或介於五人至十人之間，卓認為，數字不代表一切，有熱誠進入團隊，未來工作表現比較重要。
卓榮泰今日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。
王鴻薇質詢時問及，今天來立院備詢的官員，是否都是未來要執行預算的人？內閣改組會在這週完成嗎？她想了解內閣改組的幅度，包含國安相關人員，撤換的閣員是否超過五人以上。卓榮泰回應，國安不在內閣名單當中，那是由府方處理。
王鴻薇追問，所以內閣改組會超過五人以上嗎？卓榮泰僅回，有些首長是因為個人因素而提出辭呈。王鴻薇表次，她知道，有些人願意提出、有些人不願意提辭職信。
卓榮泰坦言，如果是部長加上次長，人數超過五人。王鴻薇再問，有可能超過十人以上嗎？或人數介於五人至十人之間？卓認為，數字不代表一切，有熱誠進入團隊，未來工作表現比較重要。
王鴻薇解釋，外界關切內閣改組的幅度，是因為預算是人在執行的。目前大家看到的預算書，是由現在的閣員所提出來，但不知道最後會走多少人，「可能提出預算書的部會首長，最後不是由他們執行」，會有這個情況。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言