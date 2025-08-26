卓榮泰證實：部長加次長 內閣改組幅度超過5人

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時證實，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過5人。

國民黨立委王鴻薇質詢時詢問，內閣改組人數是否超過5人？卓回應，國安團隊不在內閣名單當中，是總統府在處理的，如果單論部長加次長，人數超過5人。

王鴻薇追問，有可能超過10人以上嗎？卓說，「ㄜ ，這個...我想...數字不代表一切」。

