卓榮泰證實：部長加次長 內閣改組幅度超過5人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時證實，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過5人。

國民黨立委王鴻薇質詢時詢問，內閣改組人數是否超過5人？卓回應，國安團隊不在內閣名單當中，是總統府在處理的，如果單論部長加次長，人數超過5人。

王鴻薇追問，有可能超過10人以上嗎？卓說，「ㄜ ，這個...我想...數字不代表一切」。

內閣 國安 王鴻薇 卓榮泰

相關新聞

稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君指不會有產業被犧牲，讓民進黨立委林岱樺打趣稱「那就不用通過特別條例」。行政院長卓榮...

好大的行政院副院長，好空虛的內閣改組

大罷免慘敗之後，賴清德端出的不是反省與改革，而是一場熱鬧卻空心的內閣改組。行政院副院長鄭麗君在立法 院為關稅登場，以談判代表在立院創下行政院副院長備詢的先例，國會滿滿的期待，卻換不來政院一丁點政治突破。卓榮泰院長所謂「全盤思考」，最後只剩下汰虛補洞，還補得坑坑洞洞。這樣的改組，好大聲勢，卻好空內容。

內閣新人事 本周底定

各界關注內閣改組，行政院長卓榮泰表示，內閣人事調整周日（24日）才展開，本周內會完成新內閣人事調整名單。

內閣調整 卓榮泰：本周一定完成

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨天指出，會做全盤性重新思考，正式內閣人事調整都是從前天才開始，本周內一定會完成內閣人事...

邱泰源否認被請辭 是與卓揆談工作計畫

內閣改組之際，有媒體報導衛福部長邱泰源被行政院長卓榮泰要求寫辭職信，引發各界熱議。行政院昨駁斥，稱從未有此要求。國民黨立...

