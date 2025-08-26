快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

聽新聞
0:00 / 0:00

稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）受訪。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）受訪。記者邱德祥／攝影

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君指不會有產業被犧牲，讓民進黨立委林岱樺打趣稱「那就不用通過特別條例」。行政院長卓榮泰指出，林應該沒聽清楚，鄭是指要強力支持產業，政府不會犧牲任何一個產業，而關稅新秩序對國內產業有不同程度的影響，但政府要努力降低，不會為了達到某個原因犧牲特定產業。

針對內閣改組進度，卓榮泰表示，這是從24日星期日才正式啟動，到今天還是依照原來的時程跟想法來進行，他會在最快的時間內向民眾說明，會儘速讓新團隊有共同目標，一起上路。

經濟部長郭智輝日前發出公開信，強調因為身體狀況已向總統與卓閣提出辭呈，媒體報導稱，郭日前健檢發現肝臟異常，被問及此事時，卓榮泰說，這個並非他應該答覆，但郭智輝有提出離開工作的個人考量。

卓榮泰 郭智輝 行政院 鄭麗君 林岱樺

延伸閱讀

副閣揆：美車關稅 列談判範圍

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

相關新聞

卓榮泰證實：部長加次長 內閣改組幅度超過5人

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時證實，如果是部長加次長的內閣改組人數，將超過5人。

稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君指不會有產業被犧牲，讓民進黨立委林岱樺打趣稱「那就不用通過特別條例」。行政院長卓榮...

好大的行政院副院長，好空虛的內閣改組

大罷免慘敗之後，賴清德端出的不是反省與改革，而是一場熱鬧卻空心的內閣改組。行政院副院長鄭麗君在立法 院為關稅登場，以談判代表在立院創下行政院副院長備詢的先例，國會滿滿的期待，卻換不來政院一丁點政治突破。卓榮泰院長所謂「全盤思考」，最後只剩下汰虛補洞，還補得坑坑洞洞。這樣的改組，好大聲勢，卻好空內容。

內閣新人事 本周底定

各界關注內閣改組，行政院長卓榮泰表示，內閣人事調整周日（24日）才展開，本周內會完成新內閣人事調整名單。

內閣調整 卓榮泰：本周一定完成

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨天指出，會做全盤性重新思考，正式內閣人事調整都是從前天才開始，本周內一定會完成內閣人事...

邱泰源否認被請辭 是與卓揆談工作計畫

內閣改組之際，有媒體報導衛福部長邱泰源被行政院長卓榮泰要求寫辭職信，引發各界熱議。行政院昨駁斥，稱從未有此要求。國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。