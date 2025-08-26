稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君指不會有產業被犧牲，讓民進黨立委林岱樺打趣稱「那就不用通過特別條例」。行政院長卓榮泰指出，林應該沒聽清楚，鄭是指要強力支持產業，政府不會犧牲任何一個產業，而關稅新秩序對國內產業有不同程度的影響，但政府要努力降低，不會為了達到某個原因犧牲特定產業。

針對內閣改組進度，卓榮泰表示，這是從24日星期日才正式啟動，到今天還是依照原來的時程跟想法來進行，他會在最快的時間內向民眾說明，會儘速讓新團隊有共同目標，一起上路。

經濟部長郭智輝日前發出公開信，強調因為身體狀況已向總統與卓閣提出辭呈，媒體報導稱，郭日前健檢發現肝臟異常，被問及此事時，卓榮泰說，這個並非他應該答覆，但郭智輝有提出離開工作的個人考量。

商品推薦