邱泰源否認被請辭 是與卓揆談工作計畫

內閣改組之際，有媒體報導衛福部長邱泰源被行政院長卓榮泰要求寫辭職信，引發各界熱議。行政院昨駁斥，稱從未有此要求。國民黨立委賴士葆昨質詢有關議題時，卓榮泰也強調，雙方就是談工作情況，現場只有兩人；邱泰源也說，確實沒有被要求寫辭職信，都是談工作計畫。

行政院發言人李慧芝說，行政院從未做此要求，部分部會首長若有個人生涯規畫或其他因素請辭，政院皆予尊重，並感謝其在任內的付出。

賴士葆昨質詢時，特別請邱泰源上備詢台，並詢問外傳所謂「寫辭職信」的真實性，到底有沒有與卓榮泰見面？卓榮泰表示，兩人有見面，現場僅有他們兩個人，沒有任何媒體在場，僅詢問邱泰源對未來工作有沒有長遠規畫，以及聊過去、未來所做的一些內容，這就是見面的過程及開始。邱泰源也說，沒有寫辭職信這回事，都是談工作計畫，以及健康台灣推動計畫。

賴士葆質疑，數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝，兩人的請辭應該也都是「被請辭」，這請辭完全是「由上而下」、「我要你走」。卓榮泰表示，黃彥男是因為借調期到八月底，就要回歸中研院；郭智輝更有其它個人因素。

賴士葆於質詢最後再追問邱泰源，在國會殿堂要講實話，卓榮泰到底有沒有要求寫辭職信？邱泰源回答「確實沒有」。

衛福部政次呂建德說，「部長的努力，大家有目共睹」，許多醫界先進前輩都支持部長，執政團隊會做最好的安排。若邱泰源離職，是否做好接棒的準備？呂建德表示，第一時間已對外回應「這都是傳言，不是事實」，政務官就是全心推動健康台灣及福國利民的政策，最為重要，很多政務官跟著賴清德總統來是要做大事，不是做大官。

若政府高層最後決定撤換邱泰源，台北榮總院長陳威明、台中榮總名譽院長陳適安均被外界點名，但仍以成大醫學院院長沈延盛呼聲最高。

