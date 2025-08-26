內閣調整 卓榮泰：本周一定完成

內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰昨天指出，會做全盤性重新思考，正式內閣人事調整都是從前天才開始，本周內一定會完成內閣人事調整名單，希望得到民眾與國會支持。

至於可能異動閣員，傳出包括衛福部長邱泰源、國發會主委劉鏡清，以及負責行政立法互動的行政院政務副秘書長王貴蓮。

但據了解，劉鏡清雖被點名，留任機率仍高，除非找到更合適的人選。而王貴蓮去年出任政院副秘書長，原先是要借重民進黨團主任經驗，助攻行政立法協調，但國會朝野攻防期間，不少綠營立委頗有怨言，連資深助理都對現況表達不解，因此傳出可能異動。

日前已經請辭的經濟部長郭智輝，昨天已未隨卓揆赴立院備詢，而是由政務次長何晉滄代表列席。

卓榮泰昨天赴立院專案報告時，提到內閣改組進度，他指出，過去將近一個月來，他跟賴總統有多次的討論與交換意見，他們共同覺得，未來國家在財政結構跟體質上及施政順序上，行政院、立法院互動模式上，都必須調整，內閣人事也要全盤思考；他一直希望賴總統能做更大空間的全盤性考量，而賴總統希望此時穩定局勢，國家還是要繼續往前走。

卓榮泰指出，所有正式的內閣人事調整，都是從前天才開始，前面都是預備工作，昨天不可能有確定人選，但本周內一定會完成重要內閣人事調整名單。他說，已向行政院提出辭呈、表達辭意的幾位部會首長確定離開之外，另外還有數位部會首長，行政院正思考及徵詢，希望能為部會注入新血。

卓榮泰表示，這幾天因為在立法院有行程，他會利用空餘時間，希望本周稍晚能向民眾提出報告，也希望新內閣組成能得到民眾及國會的支持；期盼各界以全新角度看待，歷經這樣的調整，讓國家更順暢地走每一條路，行政團隊要做全面性的調整，才能因應民眾期待。

