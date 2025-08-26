內閣新人事 本周底定

各界關注內閣改組，行政院長卓榮泰表示，內閣人事調整周日（24日）才展開，本周內會完成新內閣人事調整名單。

經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男日前發出辭職信，陸續傳出新內閣人事。昨日也傳出包括衛福部長邱泰源、國發會主委劉鏡清、行政院政務副秘書長王貴蓮可能異動。

卓榮泰表示，過去將近一個月以來，他跟賴清德總統有多次討論跟交換意見，他也多次提出想法。他和賴總統共同覺得，未來國家財政結構跟體制、所有施政優先順序及兩院互動模式，都必須做調整。更重要的是，內閣人事要有一個全盤性的重新思考。

