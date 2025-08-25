傳被卓榮泰要求寫辭職信 邱泰源否認：都在談工作計畫
傳衛福部長邱泰源被要求寫辭職信，引發各界熱議，國民黨立委賴士葆今質詢時，行政院長卓榮泰強調，雙方就是談工作情況，現場只有兩人；邱泰源也說，確實沒有被要求寫辭職信，都是談工作計畫。
行政院啟動內閣改組，傳卓榮泰示意邱泰源遞交辭職信，但遭拒絕。邱泰源今早被問及此時是僅說「謝謝」；行政院則澄清，從未做此要求。話題引發各界關注，卓榮泰、邱泰源今備詢時也被問及。
賴士葆質詢時，特別請邱泰源上備詢台，並詢問外傳所謂「寫辭職信」的真實性，到底有沒有與卓榮泰見面？卓榮泰先表示，兩人有見面，現場僅有兩個人，沒有任何媒體在場，就是詢問邱泰源對未來工作有沒有長遠規畫，過去及未來所做的一些內容，這就是見面的過程及開始。邱泰源也說沒有寫辭職信這回事，都是談工作計畫，以及健康台灣推動計畫。
賴士葆質疑，數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝，兩人的請辭應該也都是「被請辭」，這請辭完全是「由上而下」、「我要你走」，所謂健康因素、生涯規畫等都是講好聽的。卓榮泰表示，黃彥男是因為借調期到八月底，就要回歸中研院，郭智輝更有其它個人因素。
賴士葆最後再追問邱泰源，在國會殿堂要講實話，卓榮泰到底有沒有要求寫辭職信？邱泰源回答「確實沒有」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言