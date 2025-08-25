傳被卓榮泰要求寫辭職信 邱泰源否認：都在談工作計畫

傳衛福部長邱泰源被要求寫辭職信，引發各界熱議，國民黨立委賴士葆今質詢時，行政院長卓榮泰強調，雙方就是談工作情況，現場只有兩人；邱泰源也說，確實沒有被要求寫辭職信，都是談工作計畫。

行政院啟動內閣改組，傳卓榮泰示意邱泰源遞交辭職信，但遭拒絕。邱泰源今早被問及此時是僅說「謝謝」；行政院則澄清，從未做此要求。話題引發各界關注，卓榮泰、邱泰源今備詢時也被問及。

賴士葆質詢時，特別請邱泰源上備詢台，並詢問外傳所謂「寫辭職信」的真實性，到底有沒有與卓榮泰見面？卓榮泰先表示，兩人有見面，現場僅有兩個人，沒有任何媒體在場，就是詢問邱泰源對未來工作有沒有長遠規畫，過去及未來所做的一些內容，這就是見面的過程及開始。邱泰源也說沒有寫辭職信這回事，都是談工作計畫，以及健康台灣推動計畫。

賴士葆質疑，數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝，兩人的請辭應該也都是「被請辭」，這請辭完全是「由上而下」、「我要你走」，所謂健康因素、生涯規畫等都是講好聽的。卓榮泰表示，黃彥男是因為借調期到八月底，就要回歸中研院，郭智輝更有其它個人因素。

賴士葆最後再追問邱泰源，在國會殿堂要講實話，卓榮泰到底有沒有要求寫辭職信？邱泰源回答「確實沒有」。

