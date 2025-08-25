批卓內閣大罷免後就該總辭 學者：類獨裁的民主荒謬劇

內閣將改組引發討論，台大法律學院特聘教授、紀念殷海光先生學術基金會董事顏厥安批評，大罷免失敗意味倒閣成功，內閣應總辭，可惜在目前憲政架構下，發動及參與者竟還若無其事當閣員，不只是民主荒謬劇，更是行政權獨大的「類獨裁」，人民也因此淪為「憲法災民」。

顏厥安於「風傳媒」投書「帆布政權與憲法災民─由憲法試論『內閣不總辭，台灣無民主』」，並以南部風災比喻大罷免後的卓內閣，已經是蓋著帆布的政權，更令人無奈苦笑是，照朝野共謀打造的現有憲政體制，僅靠帆布就可號令天下，國民也都淪為「憲法災民」而不知如何自救。

顏厥安指出，大罷免就是一場耍法術走歪路的「曲徑解散國會」，如今解散不成，依照民主憲政基本原理，可說是「實質倒閣已告成功」，不只行政院長卓榮泰應辭職下台，整個內閣都應該打掉重練。可悲的是「類政變」大失敗，發動者與倡議者竟還可若無其事地繼續組閣當閣員，不但是民主荒謬劇，更顯示了行政權獨大的「類獨裁」性格。

顏厥安建議，也許在野黨可以考慮對卓榮泰提出「類倒閣」的「不歡迎」投票，若顧慮民生優先，不想做高強度對抗，也可考慮針對「個別閣員」提出不信任名單；名單表決通過後，總統與行政院當然可以繼續裝呆不甩，後續就只好交由政治互動與角力了。目前只能說，如果有了無敵星星的在野黨也一籌莫展，那人民也只好繼續當憲法受災戶。

顏厥安表示，現在這種多頭參選的「一輪投票」，「總統當選人」有可能根本是多數選民厭惡拒絕的對象，因為當選票數不需要過半。如果放入行政/立法關係的向度，面對國會也沒有過半席次的狀況，就變成「雙重少數」卻可以覬覦大權一把抓。

顏厥安認為，多數選民去年就表達對「政黨輪替」的期望，但「反民主」的漏洞卻阻礙其發生。這次大罷免有點類似讓國民黨區域立委經歷了「二輪選舉」仍舊全面勝出，照理來說已到組聯合政府的時刻，此刻民心求安定，藍白不太可能提倒閣逼共治，但要如何以更民主的方式來填補「反民主」漏洞，就看政治菁英的智慧。

