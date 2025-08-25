衛福部長邱泰源不願提請辭信力求留任 黃金舜直指三點不適任

「自由時報」今天報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。對此，藥師公會理事長黃金舜說，邱泰源在能力、溝通、處理事情上都是不及格的。他認為，邱不是一位適任的部長，並調侃「如果邱泰源留任，可以進步的空間太大了。」

黃金舜說，急診壅塞問題嚴重，賴清德總統十分關心，在健康台灣委員會時，邱泰源信誓旦旦指出，短時間就能處理，但目前看不出處理成效，且雖然給予護理師加薪，但醫院關床情形依然存在，護師工會顧問陳玉鳳也公開批評；此外，波波牙醫問題沒有處理好。因此「我認為，邱不是一位適任的部長」。

「邱泰源如果留任，可以進步的空間太大了。」黃金舜指出，邱泰源上任部長一年多來，問題一籮筐，藥界等非醫師團體都認為，邱對大家非常不友善，十大醫療工會甚至批評邱只有跑餐會，不與醫療團體見面，想要見邱泰源都見不到；因此，邱擔任部長的思維，還是擔任醫師公會全聯會理事長的心態，但擔任部長應該讓醫療各界取得平衡，不是只照顧某一個團體。

「能力、溝通、處理事情上，邱泰源都是不及格的。」黃金舜說，後續接任部長上，除先前的陳時中、楊志良，其他的都是醫師，站在政府高層的烤聊考量，應該還是會選出一位醫師部長，醫界可擔任部長的大有人在，包括台北榮總院長陳威明、成大醫學院院長沈延盛等都被外界點名。

行政院長卓榮泰於8月22日有與邱泰源面談，希望針對外界有爭議的部長可以自己請辭，讓當事人可以華麗的轉身，不要讓行政院發佈，而後續可以看到，確實有部長聽從行政院的建議，自行提出辭呈，但據了解，邱泰源當面拒絕，並希望透過管道與賴清德總統報告，但適不適任應由外界評估，而非由自我感覺良好。

黃金舜說，衛福部長是為民眾、社會服務，如果社會都認為應該換人，就應順應民意，如此硬要留任，觀感真的不是很好。但部長位置確實不好做，許多人擔心在不能調漲健保費下，如何確保健保點值是一大難題。

