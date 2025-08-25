快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

傳卓榮泰要邱泰源寫請辭聲明遭拒 政院駁：未有要求

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

行政院啟動內閣改組，傳行政院長卓榮泰示意衛福部長邱泰源遞交辭職信，但遭拒絕。行政院澄清，從未做此要求，部分部會首長若有個人生涯規畫或其他因素請辭，皆予以尊重；卓揆已表示內閣人事的調整會做全盤考量，本周稍晚即會對外宣布新的人事改組。

大罷免失敗後，行政院本周啟動人事改組，拚施政更有感，相關人事原預計今起公布，周四行政院會有新內閣首長組合能亮相，不過，傳出衛福部長邱泰源22日被卓揆約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延；邱泰源今早被問及此時是僅說「謝謝」，隨即快步離去，未證實相關傳言。

針對外界指稱行政院要求部會首長遞交辭職信一事，行政院發言人李慧芝說，行政院從未做此要求，部分部會首長若有個人生涯規畫或其他因素請辭，政院皆予以尊重，並感謝其在任內的付出。

李慧芝指出，卓揆已表示內閣人事的調整會做全盤考量，未來也將依照賴清德總統的指示進行「四項調整」，本周稍晚即會宣布新的人事改組。

內閣 行政院 邱泰源

延伸閱讀

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

傅崐萁籲向美採購小型核能 卓榮泰：先進核能可開放討論

「不辭職的邱泰源」成媒體熱搜 醫：邱奉獻良多 放消息的人太可恥

內閣人事 卓榮泰：做全面性調整因應國人期待

相關新聞

傳卓榮泰要邱泰源寫請辭聲明遭拒 政院駁：未有要求

行政院啟動內閣改組，傳行政院長卓榮泰示意衛福部長邱泰源遞交辭職信，但遭拒絕。行政院澄清，從未做此要求，部分部會首長若有個...

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

大罷免與公投甫結束，內閣改組進度備受關注，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。環境部長彭啓明今被問到去留...

衛福部長邱泰源不願提請辭信力求留任 黃金舜直指三點不適任

「自由時報」今天報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延...

卓揆本周完成內閣改組 勞團：洪申翰可能更適合在環保圈

大罷免與公投結束後，各界關注內閣改組進度，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。勞工團體表示，臨時走馬上任...

影／吳思瑤請辭幹事長 做到八月底

大罷免失敗後，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪表示，柯總召昨天...

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

大罷免終於落幕，行政院宣布本周啟動內閣改組。民進黨團幹長吳思瑤今天上午受訪表示，她鼓勵行政院長卓榮泰大破大立，進行內閣改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。