傳卓榮泰要邱泰源寫請辭聲明遭拒 政院駁：未有要求
行政院啟動內閣改組，傳行政院長卓榮泰示意衛福部長邱泰源遞交辭職信，但遭拒絕。行政院澄清，從未做此要求，部分部會首長若有個人生涯規畫或其他因素請辭，皆予以尊重；卓揆已表示內閣人事的調整會做全盤考量，本周稍晚即會對外宣布新的人事改組。
大罷免失敗後，行政院本周啟動人事改組，拚施政更有感，相關人事原預計今起公布，周四行政院會有新內閣首長組合能亮相，不過，傳出衛福部長邱泰源22日被卓揆約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延；邱泰源今早被問及此時是僅說「謝謝」，隨即快步離去，未證實相關傳言。
針對外界指稱行政院要求部會首長遞交辭職信一事，行政院發言人李慧芝說，行政院從未做此要求，部分部會首長若有個人生涯規畫或其他因素請辭，政院皆予以尊重，並感謝其在任內的付出。
李慧芝指出，卓揆已表示內閣人事的調整會做全盤考量，未來也將依照賴清德總統的指示進行「四項調整」，本周稍晚即會宣布新的人事改組。
